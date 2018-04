Alkohol ani cigarety jí postavu nezničily: Beckerova žena a průhledné bikiny!

Lilly a Boris Beckerovi jsou manželé už šest let a stále jim to výborně klape. • Profimedia

S manželem, bývalou tenisovou světovou jedničkou, mají za sebou nejtěžší období svého vztahu. Boris totiž špatně zainvestoval a věřitelům dluží v přepočtu 1,54 miliardy korun. Musel tak vyhlásit osobní bankrot, začít rozprodávat majetek. Infarktová situace se promítla i na jeho ženě!

„Úplně jsem se spustila. Začala kouřit, cpát se a pít, místo toho, abych se o sebe lépe starala,“ kritizovala Lilly sama sebe. Tohle období už je, zdá se, za ní. Alkohol vypustila, začala cvičit, je z ní jiná žena.

Důkazem jsou poslední fotky z Miami, kde své křivky vystavila na pláži. Bílé průsvitné plavky zvolila schválně? Pravděpodobně ano, určitě je lepší v dané situaci strhnout pozornost na sebe a ne na svého zlomeného manžela.

Celkovou krizi ovšem zažehnávali v poradně! „Chodili jsme na párové terapie. Nikdy by nás nenapadlo, že naše manželství dospěje do tohoto bodu. Pětkrát do týdne jsme měli jednu hodinu sezení a pomohlo to. Bylo pro nás prospěšné slyšet názor někoho cizího a nezaujatého,“ vysvětlovala paní Beckerová. Tak snad mají to nejhorší za sebou…