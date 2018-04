Feninova situace je vážná, potřebuje pomoc: Jsme z něj nešťastní, říká maminka

2007. Po návratu z MS do 20 let, kde Martin Fenin patřil k lídrům stříbrného týmu • Jan Hrouda (Sport)

V pondělí velikonoční by za eskapádu v pořadu O2 TV Tiki-Taka zasloužil nařezat, jenže na to je už trochu přerostlý. A tak zbývá jen ta nejistota.

Fenin nosí »vestu« flamendra a tohle mu z ní zrovna nepomohlo. S košilí rozepnutou na břiše působil silným dojmem účastníka besedy, který přišel v ovíněném stavu. Ač místy nesrozumitelně mumlal, skákal hostům do řeči a z jeho úst zněla slova jako: „Pí*ovina,“ či „Hovada.“ Diváci jinak velmi povedeného pořadu měli na sociálních sítích jasno: „Zase má pod kůží.“

Šéf PR oddělení David Solnař pak na twitter napsal: „Martina Fenina dlouho veřejnost nikde neviděla, nyní od nás dostal v TIKI-TAKA možnost. Dopadlo to, jak dopadlo. Jedinou otázku, kterou si nyní klademe, zda se dá Martinovi nějak pomoct, opravdu pomoct.“

Ale jak? A jde to ještě vůbec? Kdo najde páku na přešaltování dráhy muže, jenž jako hvězda světového šampionátu dvacetiletých přestoupil v roce 2007 z Teplic do Frankfurtu za 120 milionů korun?

Jeho nejbližší se snaží, ovšem zatím jen doufají. „Jsme z Martina jako rodina nešťastní. Chtěli bychom mu pomoci, ale někdy mám pocit, že on nechce. Je to tak, jak to je,“ pověděla smutně Blesku maminka Martina Feninová. Je dětská lékařka a moc ráda by našla medicínu pro dospělého syna...