Češi a ženy mají smůlu! Kdo jsou nejlépe vydělávající sportovci planety?

Raketový růst příjmů

Je to neuvěřitelná částka. Magazín Forbes spočítal, že stovka nejlépe placených sportovců za období od loňského do letošního června vydělala na platech a příjmech od sponzorů 83,6 miliardy korun, což je meziroční navýšení o 23 procent.

Devět miliard za zápas

Událostí loňského roku bylo srpnové utkání boxera Floyda Mayweathera s ultimátním bojovníkem Conorem McGregorem. Od pořadatelů a následně i od sponzorů shrábli balík peněz. Američan 6,27 miliardy korun a jeho poražený irský soupeř 2,17 miliardy korun. Zajímavostí je, že McGregor se dokázal přes sponzory lépe zpeněžit, než Mayweather a to o 88 milionů korun.

Víc je živí reklama

Mezi nejlépe placenými sportovci najdeme i ty, kteří si přijdou na více peněž od sponzorů než tím, co si uhrají na hřištích, okruzích nebo kurtech. Například tenista Roger Federer si na kurtech vydělal 268 milionů korun, ale od sponzorů dostal 1,4 miliardy korun. Sprinter Usain Bolt si vyběhal na odměnách „jen“ 22 milionů korun, ale díky štědrým partnerům si přišel ještě na dalších 660 milionů korun.

Dámy letos vyhořely

Bojovnice za rovnost platů mezi muži a ženami musí zuřit. Do žebříčku sta nejlépe placených sportovců se nedostala žádná dáma poprvé od roku 2010. V minulosti šlo vždy o tenistku, ať už Serenu Williamsovou, která musela ale na mateřskou, nebo Marii Šarapovouvou. Ruska však měla stopku kvůli dopingu a přišla tak i o řadu lukrativních reklamních kontraktů.

Češi jako „chudí“ příbuzní

V žebříčku budete marně hledat zástupce s českou vlaječkou. Nejlépe vydělávajícím českým sportovcem je hokejista Philadelphie Flyers Jakub Voráček, který si dohromady i s podpisovým bonusem přijde na 220 milionů korun. To je osmadvacetkrát méně, než vítěz Floyd Mayweather. A nic nenasvědčuje tomu, že by se to z tuzemského pohledu mělo výrazně změnit.

Nejlépe placení sportovci na světě podle Forbesu

1. Floyd Mayweather (USA/box) 6 270

2. Lionel Messi (Arg./fotbal) 2 442

3. Cristiano Ronaldo (Portug./fotbal) 2 376

4. Conor McGregor (Ir./bojová umění) 2 178

5. Neymar (Braz./fotbal) 1 980

6. LeBron James (USA/basketbal) 1 881

7. Roger Federer (Švýc./tenis) 1 698

8. Stephen Curry (USA/basketbal) 1 691

9. Matt Ryan (USA/americký fotbal) 1 480

10. Matthew Stafford (USA/americký fotbal) 1 309

…

JAKUB VORÁČEK (hokej) 220

(pozn.: částky jsou uvedeny v milionech korun)