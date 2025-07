Forman o nové výzvě či konci ve Spartě: Čekal jsem to. Kladno na první dobrou neřešil

Na Kladno má už teď vzpomínku do konce života. Na konci listopadu 2019 se Miroslav Forman ve vzájemném souboji Rytířů se Spartou popral s kanadským obráncem Brendonem Nashem a z šarvátky si odnesl natržené ucho. „Mám památku, on už tam teda dlouho není. Už si to nemůžeme vyříkat. Ale jsou tam jiní kluci, se kterými jsem se taky provokoval. Bude sranda být v jednom týmu,“ vykládá s úsměvem nová kladenská posila.

Jak se stane, že to při bitce odnese zrovna ucho?

„Rozřízl jsem si to podle mě o plastový držák na řemínek u ucha. Jak mi chtěl dát ránu, trefil řemínek a o ten jsem si to rozřízl. Doteď tam mám jizvu. Vypadá to, jak kdybych měl náušnici a někdo mě za ni chytil a roztrhl to. Mám znetvořené ucho, ale už je to docela dlouho. Kladno celkově bylo vždycky nepříjemné.“

Čím to je?

„Měli hodně kluků z Ameriky, v přáteláku v Berouně jsem se taky popral s Jakem Dotchinem. Pak jsme se tomu zasmáli, když jsme si podávali ruce. Říkal, že nevěděl, že jsem to byl já. Dal jsem mu hrazdu na bradu před bránou. Nic velkého z toho nebylo. Ale vím, že Kladno vždycky mělo takové typy hráčů. Nikdy se proti Kladnu nehrálo lehce. Byli nepříjemní, i když v tabulce byli dole. Měl jsem tam víc potyček, ale je mi to sympatické. Baví mě být v takhle nepříjemném týmu.“

V uplynulé sezoně jste se například popral s Michalem Houdkem, teď se potkáte v jednom týmu.

„Vůbec se neznáme, ale vím, že na ledě mě vždycky vyzýval a chtěl se prát. Je nepříjemný hráč, takového chcete mít v týmu.“

Vy jste se pral jako hráč Sparty, Houdek jako hráč Pardubic. Teď jste oba v Kladně. Proč jste zvolil právě Rytíře? Lákalo vás, že tam vzniká něco nového? Nebo hrálo roli i to, že je to blízko Prahy?

„Bylo toho víc. Upřímně mě zájem potěšil. Určitě jsem chtěl zůstat v Praze a řešit okolí. Přiznám se, že na první dobrou jsem Kladno neřešil.