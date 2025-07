Proč mají brýle? Gólmani Sparty zaujali speciální pomůckou, zkušenost i v Liverpoolu

Než hráči vkročí na trávník a odstartují tréninkovou jednotku, dostanou do vesty pod trikem čipy. GPS neustále snímá jejich pohyb a intenzitu, ve které zrovna pracují. Což je normálka, v dnešní době klasika. Sparťanští gólmani vyfasují navíc jinou moderní technologii. Peter Vindahl a spol. čelí střelám se speciálními brýlemi na očích. Jaký je důvod?

Jde o detail, který bouchne do očí, přitáhne pozornost. Jakmile sparťané sdílejí na sociálních sítích fotky a záběry z tréninku, na nichž gólmani využívají záhadnou pomůcku, spustí se debata o tom, k čemu přesně slouží.

Stejně tak se stalo na startu letní přípravy pod staronovým koučem Brianem Priskem nebo na nedávném herním soustředění v německém Grassau. Peter Vindahl, jasná jednička letenského týmu, podstoupil mezi třemi tyčemi velmi zajímavé cvičení.

Pojďme na to postupně. Když dánský reprezentant dostal signál od trenéra gólmanů Martina Ticháčka, pustil se do akce. Vystartoval z brankové čáry proti balonu a vyrazil ho před sebe, následně se přesunul do strany a zlikvidoval tvrdou střelu z úhlu.

Dosud jde pochopitelně o standardní věc. Vindahl však měl na hlavě pevně usazené černé brýle, které rozhodně nejdou přehlédnout. Později se při cvičení vystřídali Jakub Surovčík a Joeri Heerkens. „Gólmani mají díky speciálním brýlím výrazně zhoršené periferní vidění,“ vysvětlil Ticháček, kouč brankářů sparťanského áčka. To je nutí se co nejrychleji dostat do správného postavení, aby byli přímo proti míči.

Anketa Postoupí Sparta do hlavní fáze Konferenční ligy? Ano Ne

Speciální tréninkové brýle se využívají i v jiných sportech než ve fotbale, a to zejména při baseballu, basketbalu nebo hokeji. Jsou navrženy tak, aby gólmani skrz horší podmínky rozvíjeli koordinaci rukou, očí a technických dovedností. „Brankáři díky tomu zlepšují správné postavení vůči balonu a reakční dobu,“ zmínil Ticháček, který si zachytal nejvyšší českou soutěž za plzeňskou Viktorii. V jejím dresu si připsal jednapadesát prvoligových startů.

O této moderní technologii se v Evropě psalo nejvíc před rokem. Černé brýle začali využívat gólmani Liverpoolu, mezi nimiž byli Vítězslav Jaroš nebo Alisson Becker. V tu dobu zrovna zahájili přípravu pod novým realizačním týmem Arneho Slota. „Základem je myšlenka, že čím větší je tréninková náročnost, tím snazší je výkon v ostrém zápase,“ představil hodně zjednodušeně pomůcku server The Athletic, který se tím zabýval.

Pravidelné používání speciálních brýlí údajně posiluje paměť očních svalů a mysli. Kromě rychlejších reflexů se posouvají také rozhodovací schopnosti. „Brýle fungují jako zátěžová vesta při běhání,“ zmínil Mostafa Dida, odborník na gólmanské tréninky, v rozhovoru pro The Athletic. „Jakmile trénujete s brýlemi a pak si je sundáte, cítíte se psychicky hbitější a jistější. Vaše reakce jsou najednou ostřejší,“ vysvětloval.

Sparťanští gólmani využívají černé a velmi výrazné brýle nejen v áčku. „V tréninku využíváme tuto pomůcku přibližně tři roky. Máme to v pravidelných intervalech a v různých cvičeních,“ zakončil Ticháček.