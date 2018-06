Golfistka Spilková zahodila zábrany, koupala se na Evu: Pánové to je zá… nářez!

To je provokace! Co zaříznuté plavky dělaly s přítelem Spilkové? • Instagram

Klára Spilková si vyrazila odpočinout na osamělý ostrov do Chorvatska. Všechno hodila za hlavu, dokonce i věci na koupání. Pánové, je to zá… nářez! • Instagram

Po premiérové účasti na golfovém majoru US Open je třeba si psychicky odpočinout. Klára Spilková (23) si to vzala k srdci a zamířila na osamělý ostrov do Chorvatska, kde všechno hodila za hlavu. I věci na koupání. Pánové, je to zá… nářez!

Do Alabamy, kde Kláru čekala vůbec první účast na jednom z nejatraktivnějších turnajů v sezoně, přijela s předstihem. Potrénovala, vyzkoušela hřiště Shoal Creek a těšila se na ostrý start.

Asi si představovala, že bude úspěšnější. Dvě kola za 75 úderů nechala jedinou českou reprezentantku v poli dvě rány za postupem do bojů o TOP umístění.

„Nechala jsem tam úplně všechno. Hřiště bylo náročné, nevyšlo to podle představ. Ale byl to fajn týden, jsem ráda, že jsem si mohla major zahrát. Je to pro mě obrovská zkušenost,“ vyznala se Spilková, která z USA odletěla do Chorvatska.

Na jihu Evropy si dopřála pohodičku. Na osamělém ostrově se s přítelem proplavala v moři jen tak bez oblečení, skočila do vody z pětimetrové skály a natáhla se, aby nasbírala síly do dalších turnajů. Pánové, je to zá… nářez!