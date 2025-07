Kapitánství, ambice i smlouva ve Spartě. Měl jsem i jiné nabídky, řekl Haraslín

Haraslín usedl na tiskové konferenci vedle Briana Priskeho. A když ho Pavel Jína, tiskový mluvčí klubu, představil před novináři jako nového kapitána letenského týmu, lehce se usmál.

Jak jste reagoval, když jste o tom slyšel poprvé?

„Samozřejmě jsem to přijal s velkou hrdostí a současně pokorou.“

V kabině jste hodně slyšet, na hřišti ukazujete výrazné emoce. Co s vámi udělá kapitánská páska?

„Nebudu se nějak extrémně měnit. Všichni vědí, jaký jsem. Emoce na hřišti budou stále, ale trochu v jiné roli. Dávám si stejné předsevzetí jako do jiné sezony. Ne, opravdu se toho moc nemění.“

Říká se, že v době krize vystoupí v týmu praví lídři. Takže jste jedním z nich?

„Potřebujete mít na hřišti ale víc lídrů. A tak to bude nadále. Budu mít za sebou hráče, kteří mi budou pomáhat. Každý z nich bude v podstatě lídr. Mladý, starý, každý musí ukázat kvalitu.“

Prozradíte, jak jste vystupoval v kabině v minulé sezoně, kdy se Letenským vůbec nedařilo?

„Asi nemůžu vypouštět něco z kabiny… Jsem ale emoční, někdy jsem samozřejmě vybouchnul, ale je potřeba udržet v těžkých chvílích mužstvo pohromadě. Potom budou vyskakovat i nějaké individuality.“

Současně jste podepsal ve Spartě nový víceletý kontrakt, takže spekulace o případném odchodu do ciziny utichají?

„Tvrdím pořád, že spekulace se vytvářejí někde na internetu. Jen samotný hráč, agent a klub ví, jak to všechno doopravdy je. Měl jsem nějaké možnosti, ale rozhodl jsem se podle toho, jak jsme to s rodinou cítili. Nebylo to náročné. Jsem vděčný, že Sparta mi tohle umožnila. Je pro mě čest oblékat její dres, ale určitě se s tím nechci uspokojit. Je to pro mě něco nového a mám další cíle. Týmové, stejně tak individuální. Chceme všichni uspět.“

Existuje možnost, že zůstanete na Letné třeba až do konce kariéry?

„Dneska můžu říct ano, ale pak přijde řez kádru a bude všechno jinak (úsměv). Jsem rád, že jsem se dohodl s klubem na podmínkách. Soustředím se na to, abych udělal maximum a vrátil to klubu, spoluhráčům a celému trenérskému týmu, který mi dal možnost se zlepšovat každý den.“

Závěr minulé sezony jste vynechal kvůli zranění, nezapojil jste se ani do zápasů národního týmu. Jste teď připravený?

„Když jsem cestoval na nároďák, říkal jsem, že tak dlouhou dovolenou jsem neměl. Přišla mi vhod. Jsem připravený. Měl jsem ve volnu individuální tréninky a od začátku přípravy jsem trénoval už s týmem.“

Takže všechno je v pořádku?

„Cítím se dobře. Odehrál jsem v přípravě poslední zápas, takže ano, jsem připravený. Ale samozřejmě uvidíme, jak to všechno bude vypadat v následujících dnech.“

Po minulé zpackané sezoně se mluvilo o přestavbě kádru, ale zatím se moc změn neudálo. Jste překvapený?

„Nikdy nevíte, na koho v přestupových obdobích padne volba. Tohle jde mimo nás, je to otázka na vedení, s kým počítá a s kým ne. Změny možná ještě přijdou, ale musíme se soustředit sami na sebe a připravit se na sezonu. Víme, že nás čeká první ligové kolo a vypadáme na tréninku výborně.“

Opravdu?

„Samozřejmě jsou nějaké nedostatky, které budeme odstraňovat. Budeme se zlepšovat. Všechno se nedá udělat na jednom, dvou trénincích. Je to proces. Samozřejmě to nebude stejné jako dva, tři roky dozadu. Je to náročnější. Trenér (Brian Priske) nás zná a my víme, jaké má na nás nároky.“

Sledujete i sílu Slavie, která se připravuje na Ligu mistrů a současně vyhlašuje ambice na obhajobu titulu? Minulou sezonu jste na ni ztratili sedmadvacet bodů…

„Těžko říct. Nevidíme do jejich šatny, struktury. Samozřejmě je to pro nás motivace, protože vyhráli poslední titul a měli obrovský náskok před námi. Koneckonců se ale počítá jen titul, my jsme jim ho sebrali dvakrát, i když s menším rozdílem. Ale někdy to hráče štve možná víc.“

V čem je to jiné?

„Protože víte, že byli odstřelení a odskočení o tolik bodů. Sparta a Slavia jsou dva týmy, které spolu bojují poslední roky v české lize. Věřím, že se takový rozdíl nebude opakovat. Že bude minimální a samozřejmě v náš prospěch.“