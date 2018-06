Jágr řádil s Veronikou v Las Vegas: Loď, pivka a koupačka v záchranné vestě!

Veronice Kopřivové to na pláži taky moc sluší • Instagram.com/@verunkakoprivova

Sexy foto? No problem! • Instagram

Zapomeňte na to, že Město hříchů je jenom o kasinech a nočním životě. Jágr s Veronikou vyzkoušeli druhou tvář Las Vegas, projeli národní parky, vychutnali si krásy hlubokých kaňonů a vykoupali se v jezeře Mead. Jedná se o přehradní nádrž na řece Colorado asi 48 kilometrů od centra.

Délka pobřeží jedné z největších vodních nádrží v USA měří asi 900 kilometrů a maximální hloubka dosahuje až 180 metrů. To není divu, že Jaromír při koupání a pobytu na člunu oblékl záchrannou vestu! „Las Vegas má dva světy a já si to tady zamilovala až teď při čtvrté návštěvě. To protože poznávám i tu druhou stranu Vegas,“ přiznala Veronika, že předtím trávila s Jágrem čas hlavně ve městě.

Pohodičku si užili se slovenskými přáteli. Na lodi se bavili třeba s hokejistou Tomášem Tatarem, kterého přivábil tým Knights na konci února, kdy ho vyměnil s Detroitem. Jemu dělá společnost krásná přítelkyně a slovenská Miss Earth Lucie Slaninková.

Nutno podotknout, že když se holky svlékly do plavek, pánům se rozzářila očíčka. Ostatně, posuďte to sami, v galerii je na co koukat!