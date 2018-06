Washington slavil, Vrána se činil. Tančil, kropil a nechal se nosit

Fanoušci je mohli čtyři dny potkat v různých koutech města. V hospodách, barech, tetovacích salónech, ale klidně i ve fontánách na náměstí, kterak se tam čvachtají se Stanley Cupem. Takovou koupel předvedl třeba kapitán Alexandr Ovečkin. On měl pohár ve svém opatrovnictví nejčastěji. Pokud z něj právě nepil, vsedě, ve stoje, vleže nebo hlavou dolů, tak máchal s třináctikilovou mísou nad hlavou.

Ovechkin looks ready to celebrate with you Caps fans



Via @smithpelly on Instagram #ALLCAPS #StanleyCup #parade pic.twitter.com/1dRWNqXQlY