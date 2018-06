Nejdražší jedenáctka MS stojí 30 miliard, ale Ronaldo v ní chybí!

Co jméno, to pojem a zároveň i miliardová hodnota. Fanoušci často a rádi spekulují, a jako jedna z otázek se nabízí například i myšlenka, jak by asi vypadal a hlavně hrál tým sestavený z nejdražších fotbalistů účastnících se mistrovství světa. Sestava by to byla hvězdná, ale chyběl by tam například fenomenální útočník Cristiano Ronaldo. Za to v bráně by stál gólman David de Gea, který se v Rusku „vyznamenal“ kiksem.