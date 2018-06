Koller o Ronaldovi: Geniální chlap! Všimněte si, že i nesobecky pracuje

Říkám Ronaldo. Co řeknete vy?

„Neskutečný. Ten chlap ten zápas utáhl za své mužstvo sám. Španělé hráli výborně a nevyhráli jenom díky genialitě jednoho chlapa. On není vidět, a pak udeří. Sice měl třeba i štěstí při De Geově hrubce, ale to k tomu patří. Když se mě někdo ptá, jestli Messi nebo Ronaldo, říkám už delší čas Ronaldo. I když geniální jsou oba. Ještě jednu věc k němu."

Kterou?

„Že pracuje pro tým. Sice se třeba před třetím gólem Španělska na to trochu vykašlal, ale pracuje nesobecky. Třeba ta nahrávka v prvním poločase na Guedese, to byla nádhera a ukázka, že nemyslí jenom na sebe."

Dal gól na osmi velkých turnajích po sobě. To zní šíleně, co?

„To je neuvěřitelné. Co k tomu říct. To je hrozný číslo."

Vy máte tři turnaje po sobě, takže...

„...takže jsem skoro jako on. Skoro. Ne, tohle je vážně ohromující."

Nehrál jenom Ronaldo. Zápas byl výborný, souhlasíte?

„Naprosto. Svátek fotbalu. Je radost se dívat, co ti hráči dokážou. V rychlosti. Takhle to má vypadat. Mistrovství docela parádně začíná."

Zmínil jste De Geovu hrubku. Jak se to přihodí?

„Taky jsem si říkal. Ronaldovi to ani teď asi nevadí, stejně jako mu to přišlo vhod ve finále Ligy mistrů. Na takové úrovni by se to nemělo stávat. Myslím, že to Španěly docela posadilo, protože v té chvíli měli utkání pod kontrolou."

Byli podle vás lepší?

„Remíza tomu zápasu asi sluší. Ale Španělé mě překvapili, že po těch potížích v týmu takhle zahráli. Asi budou mít velkou vnitřní sílu, protože se dokázali vrátit ze stavu 1:2. Doteď jsem měl za favorita Německo, ale jestli budou hrát Španělé takhle i dál, můžou to celé vyhrát."

Dva góly za ně dal Diego Costa, přitom se o něm pochybovalo, protože se prý moc nehodí do španělského systému.

„V principu souhlasím, je trochu jiný. Není tak kombinačně na výši, je to spíš hráč do tahu a zabiják do šestnáctky. I tak se ale dvakrát prosadil. Při prvním tam obránce krásně vymíchal a gól si vypracoval vlastně sám. Ovšem předtím podle mě fauloval Pepeho a divím se, že video ten gý! nevzalo zpátky. U druhého si krásně naběhl. Líbil se mi."