Pardubické klíče k titulu: dokonalý Will i uhlídat hlavu. A nečekat!

Video se připravuje ... Pardubice jsou v extralize jednu výhru od titulu. Je pohár blízko, nebo proti Třinci pořád daleko? Vybrali jsme pět zásadních momentů, které Dynamo potřebuje, aby zvedlo vytouženou trofej nad hlavu už dnes večer po šestém zápase série, ve které aktuálně vede 3:2. Anketa Kdo získá titul v extralize? Pardubice Třinec

HLEDEJTE KAUTA A RADILA Dávat góly Třinci je velká práce. Nejvíc jich ve své finálové řadě inkasoval v roce 2018, Kometa nasázela 16 branek a brala titul. Od té doby ho Oceláři drží sakra pevně. Liberec jim v sérii o pohár dal 11 a 6 gólů, Sparta šla na 14, Hradec na 9. Pardubice jsou po pěti zápasech na 19. Umí je přehrát svojí širokou útočnou sílou. Lukáš Radil dal gól ve čtyřech zápasech za sebou, Martin Kaut zase pálí hodně často a jeho rychlá rána úřaduje. Oba znají cestu, jak dělat díry do třinecké defenzivy. Nejproduktivnější hráči finále Martin Kaut (Pardubice) 7 (4+3)

Lukáš Radil (Pardubice) 6 (4+2)

Libor Hudáček (Třinec) 6 (3+3) Útočník Pardubic Martin Kaut oslavuje přesilovkový gól • Foto ČTK / Pryček Vladimír

KDO ČEKÁ, NABÍJÍ TŘINCI Ve vzduchu visí dvě možnosti. Čekat a zatáhnout se? Vždyť Třinec musí. Nebo do nich aktivně zkoušet bušit? Jestli se s úřadujícím mistrem chcete tahat a testovat trpělivost, on roste. Jako kdyby se usmál a dal pak gól. Nějak. Jakkoliv, přitahuje velké chvíle. „Viděl jsem nějaké zápasy, kdy byli nad propastí a dostali se z toho. Jak kdyby jim neviditelná ruka záhadně pomohla, aby v propasti neskončili,“ přikývl i útočník Lukáš Radil. Třinec dává góly i sekundu před koncem. Góly v play off od 55. minuty při hře 5/5 Třinec 7

Pardubice 4

Sparta, Motor 2 Tomáš Zohorna během pátého finále tlačí na hrazení v Pardubicích třineckého Miloše Romana • Foto Michal Beránek (Sport)

DOKONALÝ WILL Tohle není klišé o dobrém brankáři, kterého potřebujete k titulu. Tady se téma dá uchopit ještě jinak. Kdy je Třinec nejsilnější? Když vede. Vyhazuje puky, dráždí vás svojí trpělivostí, bloky a číhá, kdy se otevře šance k brejku. Má velký význam, aby váš brankář za stavu 0:0 zůstával precizní. V posledním utkání to bylo vidět jasně. Roman Will sebral dva góly Andreji Nestrašilovi a nakonec se zrodil velký triumf Dynama 3:0. Zásadní moment? Will soka nepustil do betonu. Tohle potřebují Pardubice zase. Chycené góly nad očekávání ve finále (v oslabení) Will (Pardubice) 0,17

Kacetl (Třinec) -1.17 Roman Will zvedá ruce k nebi, v pátém finále vychytal pro Pardubice proti Třinci čisté konto • Foto Michal Beránek (Sport)

UHLÍDAT HLAVU Nejhorší, co se může proti Třinci stát je, že vám frnknou myšlenky. Soustředíte se na rozhodčího, krále protivů Voženílka, Kundrátka, který se snaží ostře dojíždět každý souboj? Pak se vám z uší kouří jak z železáren a Třinečtí se vám vrtají v hlavě. Dvakrát takhle z role vypadl Richard Pánik a Dynamo to málem stálo výhru. Je spíš výjimka, když se stane něco jako v bitvě číslo 4, že má Třinec 15 minut v přesilovce a nic z toho. Každá hloupost mimo systém je jen uhlí do třineckého kotle. Nejfaulovanější hráči Třince v play off Čacho 7

Daňo 6

Kundrátek, Hudáček, Voženílek, Hrehorčák, Nestrašil 4 Útočník Ocelářů Viliam Čacho smutní po porážce na pardubickém ledě v pátém finále • Foto Michal Beránek (Sport)