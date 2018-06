MS fotbal 2018

Mohl rozhodnout úvodní zápas Argentiny na MS proti Islandu (1:1), ale Lionel Messi penaltu neproměnil. A ačkoliv se to zdá nemožné, statistické experty jeho selhání zřejmě ani nepřekvapilo. Z posledních sedmi pokutových kopů neproměnil čtyři! To už je hrozivá bilance, která začne hráči hlodat v hlavě. Bude to i Messiho případ? Podle Josého Mourinha definitivně.

Opět měl navrch. Dominoval. Snahu pětinásobnému držiteli Zlatého míče nešlo upřít. V utkání vypálil Lionel Messi na islandskou branku hned jedenáct střel. Tolik nedokázalo na MS zatím vyprodukovat ani třeba Portugalsko s Ronaldem v čele. Ani jedna však nezapadla za záda skvělého brankáře Hannese Halldórssona.

Když však po hodině hry za stavu 1:1 neproměnil pokutový kop a míč kopl do brankářových rukavic, začalo se utkání lámat. Z pohledu Argentinců ve frustraci, Seveřané zase živili naději na senzaci. A skutečně tomu tak bylo. Ve svém vůbec prvním utkání na světovém šampionátu uhrál Island remízu.

Nebylo divu, že po utkání spousta fanoušků skloňovala Messiho jméno. Nebýt jeho zahozené penalty… A věděl to i samotný rodák z Rosaria.

„Kdybych se trefil, všechno by se pak vyvíjelo jinak. Je to jednoznačně moje vina a nesu za to zodpovědnost. Pokazil jsem to svým spoluhráčům,“ kál se 30letý útočník. „Ale šampionát teprve začal. Nesmíme plašit. Teď musíme porazit Chorvaty,“ dodal odhodlaně kapitán Argentiny.

„To, že Leo udělal chybu a nedal penaltu, je pouze další statistika a minulost,“ hájil svého svěřence trenér Jorge Sampaoli.

SESTŘIH: Argentina - Island 1:1

„Messi není superman, je to jen člověk, zahozená penalta ho poznamenala," glosoval to ve studiu ruské televize RT trenér Manchesteru United José Mourinho. „Když tým potřebuje tolik vstřelit gól a vy nedáte pokutový kop, ovlivní vás to. To je jasné. Messi se poté snažil obejít jednoho hráče, dva, tři, ale bylo to pro něj velmi těžké,“ dodal.

Chvílemi Argentina připomínala tým, který se spoléhá opravdu jen na jednoho hráče. Ostatně byl to právě Messi, kdo Jihoameričanům vystřílel postup na MS. Z posledních pěti gólů měl podíl na čtyřech. Ten jediný, na němž se nepodílel, vstřelil právě proti Islandu Sergio Agüero.

Přitom v kádru jsou zvučná jména. Namátkou Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala či Angel di María. A to se ještě v nabité argentinské konkurenci třeba nedostalo na gólovou mašinu Maura Icardiho z Interu Milán.

V minulosti Messi dotáhl Argentinu do tří velkých finále – dvakrát Copa América (2015 a 2016) a jednou mistrovství světa (2016). Jenže „La Albiceleste“ pokaždé nezvládli poslední krok k zisku trofeje. Zatímco v Barceloně Messi získal všechny možné trofeje, co mohl.

Důvod? Bývalý francouzský reprezentant a obránce Manchesteru United Patrice Evra si myslí, že Messi těžce snáší tlak na svoji osobu.

„Podívejte se na to takhle. V utkání Portugalsko – Španělsko to u domácích bylo na Ronaldovi a zvládl to. Nyní to bylo na Messim a nezvládl to. Cristiano si užívá tlak daleko víc než Leo, který z něj bývá frustrovaný,“ prohlásil Evra.

Když skončil zápas a Argentina s nováčkem mistrovství uhrála jen bod, vzteky pak frustrovaný Messi nakopl poblíž skákající míč na tribunu.