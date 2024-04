Chytal ligu, pak zmizel. „Pasta“ se zklidnil a restartuje se v Táborsku

V roce 2019 si zachytal proti Spartě, Slavii, Plzni, Baníku... Celkem nastoupil brankář Martin Pastornický za Karvinou, kde fotbalově vyrostl, do jedenácti ligových zápasů. Jenže pak zmizel. Nejdřív do Třince, pak do třetí řecké ligy. „Trošku jsem se zklidnil,“ pochvaluje si zpětně výstup z komfortní zóny osmadvacetiletý gólman Táborska, jenž by se rád vrátil do nejvyšší soutěže. Ideálně přes baráž právě s jihočeským klubem. Ve druhé lize patří „Pasta“ k nejlepším.

Už je to čtyři a půl roku, co se ve FORTUNA:LIZE představil naposledy. Remízou 1:1 s Olomoucí nejvyšší české soutěži Martin Pastornický zamával. A zatím se do ní nevrátil.

„Odešel jsem kvůli trenéru Jarábkovi,“ vypálí okamžitě, když dostane otázku na to, proč slezský celek opustil. „Když se do Karviné loni na podzim vrátil, přestal jsem ji sledovat. Od té doby, co tam není, jsem jim zase začal fandit. Mám ten klub strašně rád. Zažil jsem tam první ligu, vyhráli jsme na Spartě. Super zážitky. Věřím, že pod panem Bielanem, kterého dlouho znám, se zachrání. Jemu to přeju tím tuplem.“

Zatímco pod koučem Františkem Strakou starty Pastornickému přibývaly, se slovenským nástupcem Jurajem Jarábkem už nikoli. V tichosti se tak vytratil o patro níž do Třince a pak do Řecka. V klubu Kozanis měl chytat tamní druhou ligu pod trenérem Romanem Nádvorníkem, se kterým se rovněž znal z Karviné. Plán se však zkomplikoval.