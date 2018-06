Reprezentanti udrželi veselky pod pokličkou: Tři tajné svatby!

„Užani nevím, kdy to bylo,“ žertoval »Francík«. „Ba ne, mám to den před narozeninami, takže 2. června. Na to nikdy nezapomenu,“ dodal už vážněji.

Nebyl to ale jediný reprezentant, který svou veselku držel pod pokličkou. „Letos ještě svatba nebude,“ pravil během hokejového šampionátu obránce Libor Šulák (24). Pak ale překvapil – v létě do toho praštil s Martinou, s níž už má dvouletého synka!

A třetím do party se stal fotbalový špílmachr Vladimír Darida (27) z Herthy Berlín. Ten si o víkendu vzal televizní reportérku Kateřinu na malebném řeckém ostrůvku Santorini!