Poslední trenér Erbanové Nieminen vybouchnul: Novák jí zničil kariéru!

Psal se rok 2014. Tehdy Erbanová odešla od trenéra Nováka do Nizozemska. Důvodem byla specializace na krátké tratě i údajné neshody. Už to, že ve stejném roce nevzal Novák Karolínu na ME (jely se tratě na 3 a 5 km) naznačovalo, že situace v českém nároďáku nemusí být úplně klidná.

Celé čtyři roky se Erbanová škrábala v Nizozemsku do světové špičky, což se jí povedlo. Loni skončila druhá ve Světovém poháru (na 500m) a ve sprintu vybojovala i bronz v Pchjongčchangu. Jenže ne všichni jí to prý přáli…

Ovšem po Hrách v Koreji se jí v Beneluxu rozpadl tým a byla nucena se přestěhovat. Do Česka se vracet nechtěla, na krátkou dobu našla pomoc v Polsku, kde trénuje sprinterský specialista z Finska Nieminen. V pondělí překvapila ukončením dobře našlápnuté kariéry a její kouč se s tím těžko smiřuje.

„Využili národní federaci, aby zničili sportovní kariéru. Doufám, že jednoho dne tento gentleman (myšleno Novák pozn. red.) pochopí, co udělal a bude ho bolet u srdce,“ nebral si servítky na sociální síti. Svými tvrdými výroky navázal na vyjádření Erbanové, která svůj odchod dala za vinu právě Novákovi. „Pro mě budeš vždycky šampionka!“ rozloučil se.

Co na vyjádření Erbanové řekl kouč Novák? „Jsem velmi překvapený tím, že se Karolína Erbanová rozhodla ukončit profesionální kariéru. Netušil jsem o tom. Jsem právě se svým týmem na soustředění v Itálii, volali mi to známí a od nich jsem se také zprostředkovaně dozvěděl o důvodech, o nichž uvádí, že stály za jejím koncem. Nemám teď dostatek informací, takže bych k celé věci nechtěl nic říkat. Až se seznámím se vším, co Karolína prohlásila, vyjádřím se víc.“