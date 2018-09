Krásná česká atletka Seidlová odhalila soukromí: Život plný pikantních trapasů!

Ve středu si vzala do parády účet deníku Sport na sociální síti Instagram. Společně jste tak mohli vstávat s atletkou Zdeňkou Seidlovou, která následně fanouškům ukázala, že preferuje lehké snídaně, ale přísnou dietu rozhodně nedodržuje. „Stravu jsem nikdy neřešila a ani nevím, kolik gramů denně sním,“ odpovídala na jeden z dotazů přes Instagram Seidlová a připojila k tomu fotografii, jak kouše do hamburgeru.

Odvážnější příznivci se ji začali ptát i na to, jestli prožila někdy trapas na rande. „V mém životě se mi stává nespočet trapasů,“ vtipkovala atletka, která se nezdráhala reagovat i na to, jestli má raději hokejisty nebo fotbalisty.

„Neházím fotbalisty nebo hokejisty do jedné kupy. Těžko říct, co člověk, to jiná povaha. A neznám se s tolika fotbalisty nebo hokejisty, abych to mohla posoudit,“ upřesnila Seidlová a následně prozradila, že už mnoho let fandí fotbalové Spartě.

Běžkyně specializující se na trať na 400 metrů pochází z Vysokého Mýta a do Prahy se odstěhovala kvůli sportu v 19 letech. „K Atletce mě přivedli rodiče. Zpočátku mě nenadchla. Raději jsem chodila do tanečního kroužku,“ usmívala se Zdeňka.

Na Instagramu dala lehce nahlédnout i do svého odpoledního tréninku na stadionu na Strahově. Když seběhla z tartanu, namířila regenerovat do velkého sudu naplněného studenou vodou. Po tréninku pak ještě stačila odpovědět na několik otázek a večer se rozloučila.