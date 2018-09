Trenér Růžička a jeho Marie rok po svatbě a narození dcery: Neklape jim to!

Jestli existuje nějaká stupnice sladkosti, Vladimír s Marií na ní atakovali absolutní strop. Tolik srdíček a společných selfíček nemá na svém Facebooku ani vaše patnáctiletá dcera. Olympijský šampion z Nagana zahořel v dvaapadesáti letech pro ženu o dvacet šest let mladší, a zatímco do té doby žil zejména hokejem, najednou měl oči hlavně pro svou múzu.

Společné štěstí stvrdili loni v červnu svatbou. Nevěstu při ní už zdobilo bříško a v říjnu přivedla na svět dceru Lejlu. Zdálo se, že všechno klape, jenže během léta se začalo po Chomutově šuškat, že zamilovanost mezi nimi opadla. Naznačovaly to dva různé zdroje a ledasco se dalo odtušit i z Facebooku bývalé tanečnice.

Zatímco třeba v březnu během měsíce zveřejnila 15 společných fotek s manželem plných lásky, od 29. června nepřidala jedinou. Ten den oslavila narozeniny, ale pak už se chlubí jen rostoucí dcerkou, nikoliv sluníčkovým vztahem.

Růžička teď jako trenér chystá Piráty na vstup do extraligy, kterou zahájí příští sobotu proti mistrovské Kometě. Když se Blesk snažil ověřit, co je na chomutovských povídačkách o krizi manželství pravda, jen vzkázal: „Je to naše osobní věc, nebudeme se k tomu vyjadřovat.“ Problémy ve vztahu, který vypadal tak idylicky, tedy nevyvrátil.

Jak šel s Vladimírem a Marií čas: Únor 2016

- o Růžičkovi se proslýchá, že má milenku

- na rakovinu umírá jeho první manželka Eva

Duben 2016

- na začátku měsíce Blesk poprvé informoval, že Růžička randí s tanečnicí Marií

Září 2016

- Růžička je poprvé u soudu kvůli podezření ze zpronevěry, Marie mu přišla po boku

Prosinec 2016

- na Vánoce požádal Růžička přítelkyni o roku a ona řekla ano

Leden 2017

- soud potvrdil Růžičkovi pokutu 400 tisíc za zpronevěru, z vězení se vyplatil

Březen 2017

- šťastná Maruška světu oznamuje, že s Vladimírem čeká miminko

Červen 2017

- z Marie se stává paní Růžičková - na zámku Červený hrádek měli s manželem zhruba 85 známých

Říjen 2017

- s desetidenním předstihem se Růžičkovým narodila dcera Lejla

Červen 2018

- poslední společná fotka předznamenává informace o krizi, kterou údajně procházejí