Plážové volejbalistky Sluková a Hermannová promluvily: O milionech i nenávisti

O milionech na kontě

„Někdo na internetu vypsal, že bychom měly mít na účtu přes šest milionů korun. Psala mi to ségra, tak jsem ji uklidňovala, že takový obnos rozhodně nemáme. Ač ty částky vedle našeho jména vypadají hezky, tak všechno musíme zdanit, plus část dáváme trenérovi. K tomu jsme si zpočátku musely platit cestování, fyzioterapeuty,“ tvrdí Barbora Hermannová.

O rivalitě kvůli penězům

„Komunita plážových volejbalistů a volejbalistek, která pravidelně objíždí turnaje a potkává se týden co týden, je poměrně malá, takže nějakou nepříjemnou rivalitu a konkurenci příliš nevnímáme. U jiných sportů, kde je víc hráčů i výrazně větší peníze, jako třeba tenis, to je asi jiné,“ myslí si Markéta Nausch Sluková.

O lidské nenávisti

„Nejvíc mi chodily zprávy asi v době rozchodu Maki a Kiki. Sem tam se ještě něco objeví. Třeba já jsem měla svého stalkera, který mi občas napsal něco nehezkého, ale když jsem se mu to snažila vysvětlit, tak to bylo jako házet hrách na zeď a po několik zprávách jsem to skončila tak, že jsem si ho zablokovala. Řekla jsem si, že příště už do takového souboje nejdu, že nemá cenu se dohadovat a obhajovat, opravdu to nemělo cenu,“ prozradila Barbora Hermannová.