Ofsajd z jižních Čech, jaký svět neviděl! Drobná chyba, tvrdí šéf sudích

Příšerný verdikt rozhodčích se odehrál v jihočeském krajském přeboru. Na území, kterému z funkce předsedy KFS vládne elitní prvoligový arbitr Jan Jílek.

V 53. minutě zápasu TJ Osek - SK Otava Katovice (1:1) utnul asistent hostům akci způsobem, který volal po opětovném vypuštění obušku z pytle. Tentokrát na hřbety sudích.

Hráč Katovic vybíhal z půlicí čáry, v momentě přihrávky byl tři metry před domácími zadáky, a lajnový sudí přesto mávnul praporkem. Neuvěřitelné! Postižení hráči Otavy byli buď tak konsternovaní, že neměli ani sílu zaklít, nebo už jsou na takové věci zvyklí. Pouze jeden z nich na půlicí čáře v bezmocném gestu rozhazoval rukama...

VIDEO: Moment najdete v čase 52:50

Mužům i ženám s píšťalkami a s praporky velí v tomto kraji někdejší ligový sudí Milan Makovička. Obrázky ze zápasu v Oseku viděl.

„Ano, asistent to netrefil. Byla to drobná chyba. Vidí to totiž v rychlosti a fotografie z toho okamžiku situaci zkresluje. Podle nás nešlo o metry ale o nějakých dvacet třicet centimetrů,“ pověděl Blesku Makovička.

„Opakuji, že to drobná chyba byla a budeme se zápasem zabývat ve středu na komisi, nicméně nijak neovlivnila utkání, ve kterém rozhodčí domácím neuznali gól a hosté kopali pokutový kop. Odřídili ho standardně,“ zastal se tria sudích Vican, Jarolím, Dunovský jejich šéf Milan Makovička.

No, možná standardně, ovšem nad tím »postavením mimo hru« se směje i skřípe zuby celá fotbalová republika.