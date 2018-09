Hříchy reprezentace pod Jarolímem? Tým bez výher, stylu i vize

Vedení asociace dokonce zvažovalo trenérovo propuštění. V přípravném období před vstupem do Ligy národů to šlo ode zdi ke zdi. Děsivá porážka s Austrálií 0:4, následně vítězství nad Nigérií 1:0.

Jarolím rozjel svoji práci v kvalifikaci o mistrovství světa v Rusku. Už před jejím uplynutím bylo jasné, že se s mužstvem neprocpe ani do baráže. Čechům dokonce v případě porážky v závěrečném zápase „hratelné“ skupiny v Ázerbájdžánu hrozilo nejhorší umístění v historii. To se vítězstvím podařilo odvrátit, nicméně pochybnosti o směru, kterým se reprezentace pod novým koučem vydala, byly právem veliké.

V předzápasovém rozhovoru pro Českou televizi v Rostově na Donu Jarolím pravil: „Musíme víc běhat a být silní na míči.“ Pokud s tímto taktickým plánem předstoupil i před hráče, není divu, že tým od první minuty vypadal naprosto nepřipraveně a v mnoha situacích se rozhodoval chaoticky a nesystematicky. Že mají fotbalisté běhat a kombinací přivádět protivníka do úzkých, je všem jasné i v soutěžích typu krajského přeboru. Experti se prakticky po každém zápase divili, že nedovedou rozeznat způsob hry českého týmu. Jarolím za celou dobu nebyl schopný jasně a srozumitelně říct, co vlastně od svých svěřenců požaduje. Střídal herní schémata, až na výjimky nic nefungovalo.

Vzbudil u hráčů nadšení pro práci? - NE

Jakub Jankto • Foto Michal Beránek (Sport)

Stroje, co splní všechny úkoly, ale chybí jim vášeň, zápal a čistá radost ze hry.

Takovým dojmem působil národní tým na posledních srazech.

Vyčichlý, bez energie, bez viditelného nadšení pro věc. Po výplachu s Ruskem se ke všemu dostavila naprostá rezignace a deziluze. „Asi budeme muset čekat na nějakou další generaci, abychom mohli něco uhrát, protože poslední roky hrajeme špatně.“ Tak zní doslovný přepis vyjádření Jakuba Jankta, dříve nesmírně sebevědomého nebojsy, jemuž je – a to považte – teprve dvaadvacet let. Jak s jeho věkem souzní řeči o „čekání na novou generaci“? Co to značí? Že Jarolím selhal jako motivátor. Nečinně sledoval, jak se z mužstva vytrácí život. Pokud na to reagoval, tak neúčinně.