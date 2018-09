Okradli tenistu Berdycha, šlo o statisíce. Ester se ptala: Mohl by někdo pomoct?

Se svou paní Ester ještě tunu srandy. Tomáš oblékl plaveckou čapku a brýle a v outfitu, ve kterém by mohl strašit děti, že by měsíc nespaly, umně pózoval. „Když trénujeme spolu,“ komentovala obrázek na Instagramu Ester a dodala: „Jinak jsme normální.“

Byla to ale právě oblíbená sociální síť na sdílení fotografií, která manželům Berdychovým o pár hodin nadělala starosti. „Mohl by nám někdo pomoct? Někdo se manželovi naboural do účtu,“ žádala Ester. A skutečně! Místo Tomášovy profilové fotky naskočil obrázek kreslené postavičky Spongeboba. V sobotu ráno už byl tenistův účet nedostupný.

Ono se řekne, že se vlastně nic nestalo. Ale tak to úplně není. Tahle krádež by stála Berdycha nejen 792 sdílených fotek, ale také 378 tisíc sledujících fanoušků, což není málo. Nakonec všechno dobře dopadlo a Berdych ohlásil: "Po dvou dnech je všechno vyřešeno a účet mám zpátky. Jak víte, nepřející lidé jsou všude, bylo to dost nechutné, ale všechno už je v pohodě a uvidíme se."