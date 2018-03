Berdych dřel v dešti do noci a nadával česky. Vím, co to znamená, řekl sudí

Berdych brázdí tenisové turnaje ATP už od roku 2002, blíží se k tisícovce odehraných zápasů. Na kurtu zažil leccos. Noční souboj s Francisem Tiafoem se ale přesto hodně vymykal.

Zápas měl na floridských kurtech začít v podvečer místního času, jenže kvůli nataženému programu na českého tenistu přišla řada až ve 22.45. Souboj s dvacetiletým Tiafoem měl grády, dospěl do třetího setu. Zápas trval až do půl třetí ráno, přesto oba soupeři ještě musí na kurt. Za stavu 7:6(2), 2:6, 4:5 ho kvůli dešti přerušil sudí.

Při více jak dvou a půl hodinové bitvě si Berdych stěžoval na kluzký povrch, rozhodčí otálel až do chvíle, kdy se nad kurtem spustil prudký liják.

Závěrečná sada byla hodně dramatická. "Do p**i už ale," cituje web tenisovysvet hlasitou nadávku, kterou Berdych na kurtu vypustil z úst. "Tomáši, vím, co tohle v češtině znamená," překvapivě zareagoval hlavní umpirový sudí. Tím Berdycha upozornil, aby se podobných komentářů během zápasu raději zdržel.

Dlouhý a náročný duel rozsekne až dnešní den. Dohrávka je naplánovaná na 21.00 SEČ, Berdych půjde za stavu 4:5 v závěrečném setu podávat. Vítěze nedlouho poté čeká osmifinále, kde narazí na dlouhána z Jižní Afriky Kevina Andersona.

That may just settle it 🌧



Berdych and Tiafoe will have to return tomorrow, with the American leading 6-7(2) 6-2 5-4*#MiamiOpen pic.twitter.com/hD5t9pYbPl