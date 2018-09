Že bude k smíchu? Naopak! Krmenčík řádil v růžových kopačkách

„Nové bomby.“ Takhle se chlubil růžovými kopačkami na Instagramu Michal Krmenčík jen dva dny před zápasem Ligy mistrů. Když status psal, tak ani v nejmenším netušil, jak je blízko pravdě. V dresu Plzně totiž vypálil na branku CSKA Moskva hned dvě bomby, kterými šokoval protihráče z ruského velkoklubu.

„Je to hezké před tím plným stadionem. Lidé tady chodí na každý zápas, ale tohle bylo něco speciální v tom, že je to Liga mistrů. Je to jiný tým, než na které jsme zvyklé v Česku. Je to jiné, než třeba dát gól proti týmu ze spodní části tabulky,“ radoval se Krmenčík.

Zápas nakonec skončil 2:2, ale český útočník věří, že jeho střelky budou ještě pálit ostrými. „Je to ještě dlouhá cesta, hráli jsme teprve první zápas. Doufám, že postoupíme do Evropské ligy.“