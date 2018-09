Vrba po remíze Plzně: Hráče chválím, po rohu se ale musí chovat jinak

Video k článku 720p 360p REKLAMA Vrba: Jeden z nejlepších zápasů pode mnou. Ale zbytečně jsme ho nezvládli VŠECHNA VIDEA ZDE

Bude hodnocení zápasu hořké?

„Odehráli jedno z nejlepších utkání, které jsem v Plzni zažil. Bohužel jsme dostali gól v nastaveném čase. Po rohu se hráči musí chovat jinak, proto mě konečná remíza mrzí. Ale hráče chci pochválit, za výkon se nemusí vůbec stydět.“

Proč jste ztratili pohodlný náskok 2:0?

„Strašně to ovlivnil první gól. A v situaci před pokutovým kopem mělo být postavení hráčů úplně jiné. Kdyby tomu bylo naopak, taková situace by těžko vznikla.“

Dva góly vstřelil po krásných akcích Michael Krmenčík. Máte pro jeho výkon jen slova uznání?

„Co se týče ofenzivy, je to náš klíčový hráč. Svoji kvalitu prokazuje neustále. Střílí góly v lize i v pohárech. V závěru měl křeče, utkání odmakal, tak by to mělo vypadat.“

Jste rád, že jste Krmenčíka v létě neprodali?

„Mám na to vtipnou odpověď, ale vy byste to překroutili. Takže odpovím jinak: jsme rádi, že jsme ho neprodali.“

Překvapil jste složením základní sestavy. Proč jste se rozhodl postavit Daniela Koláře a Jana Kovaříka?

„Dan dlouho marodil, nevydrží celé utkání, přesto jsem mu na základě zkušeností dal důvěru. A Kovařík? Jeho nasazením jsem reagoval hlavně na Fernandese, který je mimořádným hráčem a chtěli jsme tam mít někoho, kdo ten prostor pokryje.“

Jak remíza ničí vaše plány na postup do jarní fáze jedné z evropských soutěží?

„S trenérem CSKA Viktorem Gončarenkem jsem se potkal při naší první účasti v Lize mistrů, kdy trénoval BATE Borisov. Tehdy jsme s nimi na úvod remizovali, ale nakonec postoupili. Byl bych rád, kdyby se něco podobného opakovalo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29. Krmenčík, 41. Krmenčík Hosté: 49. Čalov, 90+5. Vlašić Sestavy Domácí: Kozáčik – Řezník, Pernica, R. Hubník (C), Limberský – Hořava (89. Hejda), Hrošovský – J. Kopic, D. Kolář (64. Al. Čermák), J. Kovařík – Krmenčík (74. Jakub Řezníček). Hosté: Akinfejev (C) – Becao, N. Černov, Nababkin – Mário Fernandes, Vlašić, Obljakov, Dzagojev (73. Žamaletdinov), Jefremov (46. I. Achmetov) – Bijol, Čalov (80. Sigurdsson). Náhradníci Domácí: Hruška, Hejda, Zeman, Havel, Čermák, Řezníček, Ekpai Hosté: Sigurdsson, Nišimura, Ščennikov, Gorďušenko, Žamaletdinov, Achmetov, Kyrnac Karty Domácí: Hrošovský, Jakub Řezníček, Limberský Hosté: Jefremov, I. Achmetov, Bijol, Sigurdsson, Becao Rozhodčí Bastien – Zakrani, Haquette (vš. Francie) Stadion Štruncovy Sady, Plzeň Návštěva 11 312 diváků

SESTŘIH LM: Plzeň - CSKA Moskva 2:2. Hosté zachránili remízu z penalty na konci 720p 360p REKLAMA

Nejlepší by bylo, kdybychom v každém zápase hráli takhle, říká Hrošovský 720p 360p REKLAMA