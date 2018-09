Nedvěd nastoupil na sudí. Ronaldova sestra o vyloučení: Ostuda fotbalu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 45. Pjanić, 51. Pjanić Sestavy Domácí: Neto – Vezo (57. Čeryšev), Gabriel, Murillo, Gayá – Soler, Parejo (C), Wass, Guedes (70. S. Mina) – Rodrigo, Batshuayi (70. Gameiro). Hosté: Szczęsny – Cancelo, Bonucci, Chiellini (C), Sandro – S. Khedira (23. Can), Pjanić (67. Costa, 89. Rugani), Matuidi – Bernardeschi, Mandžukić, Ronaldo. Náhradníci Domácí: Doménech, Diakhaby, Piccini, Čeryšev, Gameiro, Mina, Torres Hosté: Perin, Benatia, Rugani, Can, Costa, Cuadrado, Dybala Karty Domácí: Parejo, Murillo, Vezo Hosté: Ronaldo (č), Sandro, Szczęsny, Rugani Rozhodčí F. Brych – M. Borsch, S. Lupp Stadion Estadio de Mestalla (Valencia).

Zasloužil si Ronaldo odejít předčasně odejítz hřiště za to, když se po konfliktu s obránce Jeisona Murilla po vzájemném souboji ve vápně poplácal po hlavě? „Jenže on ho zatahal za vlasy,“ domníval se španělský rozhodčí Juan Oliver v rozhovoru pro rádio Marca. To však žádný záběr jednoznačně neprokázal.

Anglický arbitr Mark Clattenburg považoval postih pro Ronalda, který se zrodil po konzultaci asistenta sudího s hlavním rozhodčím Felixem Brychem za příliš přísný. „Asistent rozhodčího si asi myslel, že Ronaldo soupeře uhodil loktem, ale to se nestalo. Jen položil ruku na jeho hlavu a nechápu, jak v tom někdo mohl vidět nesportovní chování,“ popsal v komentáři pro Daily Mail. Sám by rozhodl jinak. „Nařídil bych přímý kop pro Valencii a dal žlutou kartu oběma hráčům.“

SESTŘIH LM: Valencie - Juventus 0:2. Favorit vyhrál i přes diskutované Ronaldovo vyloučení 720p 360p REKLAMA

V táboře Juventusu bylo patrné rozladění navzdory tomu, že tým i přes oslabení zvítězil 2:0. Ronalda při odchodu do šaten jako první utěšoval viceprezident klubu Pavel Nedvěd. Ten měl podle deníku Marca společně s dalšími dvěma funkcionáři z vedení hlasitě vyčítat rozhodčím jejich verdikt, když šli do šatny na začátku poločasové pauzy. Sudí okolo bývalého českého reprezentanta jen prošli, aniž by se s ním zapojili do jakékoliv debaty.

Na Ronaldovu stranu se postavila také jeho sestra Katie Aveirová. „Ostuda fotbalu, spravedlnost se ukáže,“ psala na sociální síti. „Chtějí tě zničit, ale to se jim nepodaří,“ vzkázala sourozenci na dálku. Někdejší obránce Manchesteru United a Ronaldův spoluhráč Rio Ferdinand zase poradil: „Měl by ten verdikt napadnout.“

Není pochyb, že rozhodování o výši trestu pro Ronalda bude nyní pod drobnohledem.