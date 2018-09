Drsný Saganův vzkaz, pak přišla smutná reakce: Rozplakal manželku!

Nad rozpadem jejich harmonického vztahu se udivila veřejnost, ale také lidé z nejbližšího okolí. Že vzájemná láska ochladla, nebylo na první pohled patrné, přesto už nešlo pokračovat dál. Rozštípli to prohlášením ve Francii.

A že je to mezi nimi opravdu špatné, dokázala Saganova slova po poslední grandtour ve Španělsku. „Chtěl jsem závod dokončit hlavně kvůli sobě, protože je konec sezony a blíží se mistrovství světa,“ řekl Peter pro španělský plátek El País předtím, než šokoval tvrdým výrokem: „Potrénoval jsem tady raději, než abych se sbalil a odjel domů do Monaka. Co bych tam dělal? Nic!“

Krutá písmenka poskládaná do bodajících slov se dotkla manželky Kataríny, která se žije synem na pobřeží Středozemního moře ve čtyřpokojovém bytě za zhruba 200 milionů korun. Ranilo jí to a možná aby nepřidávala do ohně, zvolila mnohem diplomatičtější odpověď. „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, zůstává očím skryto,“ zašifrovala svoji bolest do citátu z dětské knihy Malý princ.

Rozchod ji stále mučí a není z něho venku. Ještěže má u sebe malého prcka, jenž ji dovede rozveselit…