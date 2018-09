Hvězdy promluvily o vztahu Strýcové s Krausem: Ona byla pán, on sluha!

Byla to velká láska a dlouhé měsíce to vypadalo, že Strýcová s Krausem svou zamilovanost stvrdí u oltáře, jenže letos v létě se slavný pár po třech letech překvapivě rozešel. Pro někoho to zase takový šok nebyl.

„Podle mě se k sobě s panem Davidem, dle znamení čínské astrologie, absolutně nehodili. Barbora je silný Tygr, David slabá ovce. Podle těchto znamení byli navíc v negativním spojení vztahu Pán (Barbora) – „Sluha (David),“ uvedl pro magazín Spirit věštec, psychotronik a spisovatel Stanley Bradley, který tvrdí, že větší šanci na novou lásku má právě tenistka.

„Protože má Barbora vyřešenou minulost nebude mít problém se seznámit. Nachází se v období, které přeje rodině, vztahům. Vyšla mi karta Vůz. Brzy tedy potká někoho zajímavého,“ tvrdí Bradley. Jestli jde o šéfredaktora dámského časopisu, jež s Bárou nyní chodí, však neuvedl.