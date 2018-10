Prsa do dlaní! Nahá tenistka Serena Williamsová znovu vyvolala poprask

Nechala se natočit nahá, aby varovala před zákeřnou nemocí. Serena Williamsová zpívá v krátkém klipu píseň „Dotýkám se,“ a připomíná tak ženám, aby se pravidelně kontrolovaly a osahaly si ňadra.

„Chtěla jsem to udělat, protože je to problém, který ovlivňuje všechny lidi po celém světě. Včasná detekce je klíčová. Doufám, že to ženám pomůže,“ napsala na Instagramu pod odvážné video tenistka.

Kampaň vznikla ve spolupráci s výrobcem podprsenek Berlei, se kterým Williamsová dlouhodobě spolupracuje. Společnost věnuje část zisku z prodeje spodního prádla australské organizaci Breast Cancer Network.