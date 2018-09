Bizarní finále. Zloději! řvala Serena na sudího. Kouč přiznal přestupek

Finále US Open se zlomilo ve druhém setu. Nejdřív to vypadalo, že Serena nabírá proti skvěle hrající Japonce dech a mohla by smazat ztrátu první sady. Pak ale přišlo několik střetů s mužem na umpiru a naprosto rozhozená třiadvacetinásobná grandslamová vítězka nakonec i kvůli trestům od sudího padla.

Vše začalo na začátku druhého setu momentem, kdy trenér Williamsové Patrick Mouratoglou v hledišti nenápadně gestikuloval rukama směrem ke své dlouholeté svěřenkyni. Španělský sudí si to vyhodnotil jako nedovolené koučování a americké tenistce udělil první varování.

Dig deep mentally he's saying Mouratoglou. Obviously. pic.twitter.com/9Y0Idt60OD — Pseudo McEnroe (@McEnroeTweets) September 8, 2018

„Pokud mi ukazuje palcem nahoru, tak mě povzbuzuje. V životě jsme nepodváděla, to bych radši prohrála. Dlužíš mi omluvu,“ bránila se Serena, která v tu chvíli měla výborně našlápnuto k obratu. Za chvíli už po prvním brejku vedla 3:1, jenže i kvůli dvěma dvojchybám si Ósakaová vzala brejk zpět a Williamsová vzteky rozsekala raketu. V tu chvíli jí rozhodčí udělil druhé varování a přišel trestný fiftýn, na což Williamsová reagovala dalším zlostným výlevem.

Japonka pak proti rozhozené favoritce rychle srovnala a v dalším gamu opět vzala Sereně podání, a ta se rozhodla opět vyřídit účty se sudím. „Zpochybnil jsi můj charakter. Jsi lhář a dlužíš mi omluvu. Jak si vůbec můžeš dovolit o mě říct, že podvádím. Ukradl jsi mi bod, takže navíc jsi ještě zloděj!“ spustila na Ramose, který neváhal a jako další navazující trest udělil Williamsové trestný game. Najednou to tedy bylo 5:3 pro Ósakaovou. Američanka se rozlítila ještě víc a hádala se i s hlavním rozhodčím turnaje a supervizorkou, kterým si stěžovala, že ji sudí nazval podvodnicí.

„Víte, jak často mi muži takové věci dělají... je tady spousta mužů, kteří říkají spoustu věcí, a protože jsou muži, nic se jim nestane,“ překlopila debatu do sexismu. S trestným bodem ale nic nezmohla. Když se konečně začalo opět hrát, rozzuřená Serena při svém podání smetla soupeřku čistou hrou a snížila na 4:5. V tu chvíli ovšem začala brečet a po výměně stran už s přehledem hrající Ósakové nedokázala čelit...

Japonka se za daných okolností ani z životního triumfu příliš neradovala, Williamsová jí nicméně sportovně objala a něco vysvětlovala, poté se jí zastala i při předávání poháru, kdy na ni fanoušci pískali...

Hned po zápase pak promluvil i trenér Mouratoglou. Ten pro televizi ESPN přiznal, že jeho gesto opravdu mělo jasný význam. „Abych byl upřímný, bylo to koučování. Ale Sascha (Bajin, trenér Ósakaové) to dělal taky celý zápas,“ připomínal. A na Twitteru si pak postěžoval, že se nerozhoduje jednotně.

„Hvězdou téhle show byl zase jednou rozhodčí. Podruhé na tohle US Open a potřetí při Serenině finále. Měli by mít takový vliv na výsledek zápasu? Kdy se konečně rozhodneme, že tohle už se nikdy nesmí stát?“ ptal se rozčíleně.

Jedno je ale každopádně jasné - na tohle finále US Open se jen tak nezapomene...