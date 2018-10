Koukalová se v televizi otevřela národu: Rodina ve mně vyvolávala strach a úzkost

Důvěra. Hlavní téma pořadu Fokus Václava Moravce, který si kromě expertů pozval i bývalou biatlonistku Koukalovou, která se ztrátou důvěry bojuje od té doby, kdy napsala autobiografii Jiná.

„Kniha pro mě bylo udělání si pořádku ve svém životě. Myslím, že někdy je potřeba udělat razantní krok, aby člověk věděl, který je jeho směr,“ řekla vítězka Světového poháru a prozradila, jak následně přišla o řadu přátel a lidí kolem sebe.

„Pochopila jsem, jak mě lidi berou jako člověka. Jak jsem ztratila nálepku toho sportovce, tak už se mnou neudržovali vztahy. To, co se zpřetrhalo, to za to nestálo,“ tvrdila Koukalová, která se označila za velice důvěřivou osobu. „Po většinu svého života jsem důvěřivá byla. Postupně mě to opouští. Od začátku kariéry jsem si nevěřila. Musela jsem se časem prokousat až k důvěře.“

Znovu stejně jako ve své knize připomněla, že kvůli biatlonu měla komplikovaný vztah s rodiči. „Pro mě bylo nejdůležitější, že ten sport nemám ráda a nechci ho dělat. Postupem času jsem začala chápat, proč rodiče lpí na tom, abych u toho sportu zůstala. Jsem jim zavázána, že se mnou tak trpěli,“ tvrdila Koukalová, ale přesto v ní hlavně matka vyvolávala stavy úzkosti.

„Selhání jako takové jsem pociťovala odmala. Byla to jedna z věcí, které mě vedly po celou tu kariéru. Bála jsem se selhání, že když nebudu úspěšná, tak neexistuju. Vyvolávalo to ve mně strach a úzkost,“ dodala kralující sportovkyně roku.