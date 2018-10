Prvního muže mlátila, se současným čeká dítě: Pestrý život nevěrnice Hingisové!

Život slovenské rodačky je jedna velká horská dráha. Jako mladá randila třeba s českým srdcařem Štěpánkem, postelí se jí později prohnali další sportovci – hokejista Pavel Kubina či fotbalista Sol Campbell.

Později si Už si »ochočila« o šest let mladšího zajíčka Thibauta Hutina, s nímž žila od roku 2010. Jenže jejich rozchod (potažmo rozvod) dopadl katastrofálně! Jen co vztah skončil, posílal Francouz do médií zprávy, jak ho Martina s tchyní fyzicky napadají a on se bojí o život.

V červenci se vdala podruhé. Tajně! Vybrala si sportovního lékaře a chirurga Harryho Leemanna. „Posíláme pozdrav z naší svatby v Grand Resortu Bad Ragaz,“ napsala Hingisová ke svatební fotografii. „Jsme šťastní, že se k nám v tenhle úžasný den připojili naši blízcí a přátelé,“ dodala pětinásobná grandslamová vítězka, která tři měsíce po veselce radostně oznámila, že je těhotná. Otázka ale je, jak skončí tato její životní etapa…