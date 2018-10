Šebrle se nevzdává ukradené olympijské medaile: Zvýším finanční odměnu za nalezení!

Stále na to musí myslet. Už je to dva roky, co atlet Roman Šebrle přišel o zlatou olympijskou medaili z Atén 2004. Stačila chvilka nepozornosti a někdo mu nejcennější sportovní kov odcizil. Šebrle se nevzdává naděje, že se k němu medaile ještě někdy vrátí. Dokonce kvůli tomu vypíše vyšší prémii za nalezení.