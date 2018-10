Příbramský fotbalista Rezek: Matoušek nám po přestupu do Slavie dluží 17 tisíc!

V neděli si poprvé zahrál v dresu sešívaných proti svým nedávným kamarádům. Matoušek byl u parádního představení Slavie, která Příbram přejela 4:1. Na mladého hráče den po zápase vystartoval bývalý spoluhráč Jan Rezek ze Středočeského klubu.

„Ještě dluží do klubové kasy. Za to, že jsme ho prodali a dostal nasypáno, tak jsme mu řekli, že by měl něco přinést do kasy. Nakonec jsme to udělali tak, že zaplatí týmovou večeři, ale to jsme nestihli,“ prozradil Rezek v talkshow TIKI-TAKA na O2 TV Sport.

Rezek nejdříve nechtěl prozradit, kolik Matoušek v Příbrami dluží, ale nakonec se rozpovídal. „Demokraticky jsme mu to vnutili, že musí zaplatit za to, že jsme ho prodali. Když to tak sečtu, tak je to hodně. Je to 17 tisíc korun,“ smál se Rezek.

Pobavil tak i dalšího hosta ve studiu bývalého fotbalistu Petra Švancaru. „Platit za to, když odcházíš, to je rarita. To jste asi jediný klub na světě,“ řekl Švancara a odtajnil, co on prováděl jako pokladník ve Zbrojovce Brno.

„Zavedl jsem tam skvělou věc. Když se někomu narodila dcera, tak si musel zaplatit, a když se narodil kluk, tak jsi naopak peníze dostal.“

