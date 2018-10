24 střel! Slavia ničila Zenit, pak přišel smutek. Proč střídal Matoušek?

S ohromnou vervou vlétla družina Jindřicha Trpišovského do druhého duelu aktuálního ročníku Evropské ligy. Proti Zenitu od začátku diktovala tempo. Zvučného soupeře takřka úplně eliminovala a vypadalo to, že je jen otázkou času, kdy půjde český tým do vedení.



S kadencí kulometu pálili slávisté na petrohradského brankáře Andreje Luňova. Jeho protějšek Ondřej Kolář se naopak mezi třemi tyčemi nudil.



„Myslím si, že nejen já, ale i všichni diváci viděli, že Zenit není tím Zenitem, kterým býval. Hlavně domácí fanoušci musejí být zaskočení hrou, kterou Petrohrad předvádí,“ komentoval výkon domácích o poločase ve studiu televize Nova Sport bývalý gólman ruského celku i Slavie Kamil Čontofalský. „Naopak my jsme tady ve studiu spokojení,“ a mrknul na vedle sedícího Martina Latku, další někdejší oporu sešívaných.

Statistiky Zenit - Slavia Střely 7:24 Střely na branku 2:11 Rohy 2:13 Přesnost přihrávek 82% - 84% Držení míče 47% - 53%



Aktivitou hýřila především mladičká hvězdička Jan Matoušek, jenž si na ruské půdě odbyl premiéru v základní sestavě v evropských pohárech. Od začátku zápasu operoval na hrotu a velký zápas si užíval. Často připomínal hladového buldoka. Například, když se „zakousl“ do domácího stopera Neta a vybojoval na něm na první pohled nezískatelný míč.



„Trošičku se pral s nervozitou, poprvé asi narazil v obraně na takhle vyspělé hráče. Měl za úkol trhat obranu a vytvářet prostor pro záložní řadu, což splnil,“ hodnotil Matouška kouč Trpišovský.

V 41. minutě dokonce mohl poslat Pražany do vedení, ale brankář Luňov jeho prudkou střelu vytěsnil mimo branku. Pro Slavii byla ale škoda, že si blonďatý talent nemohl užít velké utkání až do konce. Vysálo z něj velké množství sil, a tak ho v 53. minutě nahradil Alexandru Baluta.

„Střídání Honzy Matouška bylo z fyzických důvodů. Byli jsme domluveni už o poločase, že bude hrát osm deset minut a sáhneme ke střídání,“ upřesnil po utkání kouč sešívaných.

Nebylo to ale jen o novicovi, který do kádru Slavie zamířil v létě z Příbrami. Góly měli na kopačce i jiní. Minuty ale plynuly a trefa do petrohradské sítě stále nikde. Naopak přišla pořádná facka. Petrohradští se po zaváhání Vladimíra Coufala dostali na dvě přihrávky rychle z vlastní poloviny až do šestnáctky Slavie, kde veškerou dosavadní snahu červenobílých znegoval forvard Alexandr Kokorin, který byl v tu chvíli na hřišti čtvrt hodiny.

Hosté se nedočkali ani posléze. Celkových 24 střel Slavie, z toho 11 na bránu, vyšlo vniveč. Dokonalou efektivitu naopak předvedl soupeř, neboť doslova vyrýžoval zlato, když mu dva pokusy směřující na Koláře stačily na výhru.

„Hráči mohou být spokojení a hrdí na to, co předvedli na hřišti,“ chválil navzdory prohře svůj tým Trpišovský. „Po všech stránkách to byl vyspělý a komplexní výkon, bohužel bez toho nejdůležitějšího – prosadit se v koncovce a dát branku, což nás stálo body,“ dodal.

„Po tak výborném výkonu si Slavia měla odvézt minimálně bod,“ navázal na Trpišovského ve studiu Latka. „Luňov nezačal nejjistějšími zákroky, ale slávisté ho rozchytali. Střely nebyly úplně tolik gólové, jak na první pohled mohly vypadat. Pro něho to nebyly tak těžké zákroky, i když jich bylo hodně. Potom už zkusil zahrát takovou one-man show,“ podotkl s úsměvem Čontofalský na adresu ruského gólmana.