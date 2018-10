Matka jeho dvou dětí se nedočkala, modelka ano. Limberský si bere Miss

Stýkají se spolu přes dva roky. Spoluhráči i protihráči mu mohou dlouhonohou Lenku Olbertovou, která soutěžila na Miss Praděd či Miss Eurosport, jen závidět. Po čase, kdy jsou spolu, bylo znát, že to není jen krátkodobé vzplanutí, ale myslí to vážně.

A tady je důkaz! Limberský krásnou Lenku požádal o ruku v luxusním resortu Chateau Mcely, kde přespání stojí v průměru kolem 10 000 korun. „Řekla ANO,“ napsal fotbalista Plzně na Instagram a pochlubil se společnými snímky z podzimní zahrady. A především diamantovým prstenem, jež od něj budoucí paní Limberská dostala.

A kdy bude svatba? Hráč Viktorky to rovnou oznámil na sociální síti: „Vidíme se v létě na svatbě.“ Takže veselka bude dříve jak do roka a do dne. Podaří se Lence zkrotit jednoho z nejdivočejších fotbalistů, který nechvalně proslul alkoholovými pitkami a nehodou v opilosti, kdy rozmlátil svůj luxusní sporťák? „V dobrém, i ve zlém. Když ho miluješ, není co řešit,“ psala na Instagram dojatá Lenka. Tak hodně štěstí.