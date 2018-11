Ze zákulisí Tysonovy návštěvy: fotky stály až 10 tisíc a Vémolovy dojmy

Připomínal voskovou figurínu ze slavného muzea Madame Tussaud. Mike Tyson se hodinu před začátkem své show, pořádanou českou agenturou VDN Promo, ochotně fotil s fanoušky, kteří za podání ruky a společný snímek s boxerskou legendou zaplatili až 10 tisíc korun.

Železný Mike měl nahozený profesionální úsměv a trpělivě podstupoval proceduru s focením. Neodpovídal však na otázky a ani se nepodíval, s kým se vůbec fotí. Snímek se Zvířetem si dopřál například fotbalista Jan Rezek, dvojnásobný vrah Jiří Kajinek nebo MMA zápasník Karlos Vémola.

Vrcholem večera bylo vyprávění Tysona o jeho životě a sportovní kariéře, kdy stručně odpovídal na otázky moderátora Libora Boučka. Během přestávky, kdy se dražily boxerem podepsané předměty, musel na chvíli opustit budovu a nadýchat se čerstvého vzduchu, protože mu nebylo moc dobře. I během sezení v křesle a odpovídání na otázky se potil a otíral se malým ručníkem, který pak vždy pohodil na stolek před sebou.

Hned, jak bývalý šampion dovyprávěl svůj příběh, poděkoval fanouškům za to, že přišli a odkráčel pryč. Večer se pak ještě vydal na procházku Prahou s českým MMA zápasníkem Karlosem Vémolou. „Když jsem se s ním byl projít, tak byl takový unavený a už mu moc do vyprávění nebylo. Nepoložil jsem mu tak otázku, kterou jsem chtěl, a to tu, kde nastal ten životní zlom, že ztratil chuť vyhrávat. Přesto mi na ni odpověděl jinak,“ prozradil Vémola pro deník Sport.

„Zajiskřilo se mu v očích, když jsem se ho ptal na blížící se zápas Tysona Furyho a Deontaye Wildera. Nejdříve řekl, že neví, kdo vyhraje, ale pak se otočil, ukázal na mě prstem a říkal, že by chtěl, aby vyhrál Fury,“ řekl český MMA bijec.

„Fury tam musí jít, protože chce vyhrát a ne jen pro peníze. Jinak nevyhraje,“ vyhrkl Tyson a Vémolovi tak vlastně odpověděl na svůj smutný konec kariéry, kdy Železný Mike zrezl. „On to dřív nedělal pro peníze, měl to v sobě, ale jak to dělal pro prachy, tak se z něj stalo to, tím čím je teď. Byla to pro mě zajímavá zkušenost a něco na tom je. Důležité je jméno a vybudovat legendu a ne jen myslet na peníze. Zápasníky finance dokážou namotivovat, ale jen do určité míry,“ dodal Vémola.