Vémola jde na největšího frajera a svačí feferonky. Jak blízko je UFC?

Před následujícím duelem dře možná více než kdykoliv předtím. S Karlosem Vémolou jsme si povídali v jednu hodinu ráno, kdy měl pauzu mezi dvěma kardio tréninky. Popíjel při tom kafe a jedl feferonky, s blížícím se zápasem se potřebuje vypotit na požadovanou váhu. Ví, že přípravu na souboj, jenž ho za pár dnů čeká, nesmí ani na chvíli podcenit.

Jak se aktuálně cítíte?

„Jsem psychicky maximálně v pohodě, protože mám, co se týká spárování nebo kardio testů, nejlepší formu, jakou jsem kdy měl.“

Ovšem říká se, že následující souboj s Rimbonem bude pro vás nejtěžší zkouškou od doby, kdy jste odešel z UFC. Vnímáte to tak?

„Rozhodně! O tom ani potom. Moise nebyl šestnáct let nikým ukončen před limitem. Všechno, co já mu můžu nabídnout, už viděl. Není typ zápasníka, s nímž by nezápasil. Má o třetinu víc zkušeností v kleci než já. Takže je to určitě největší frajer, proti kterému jsem zatím nastoupil.“

UFC? Nebe je hranice!

Do vašeho zápasu v Bratislavě zbývá pár dní. Co pro vás tento souboj znamená?

„Nechci předbíhat, ale s ohledem na to, co moji manažeři teď vyjednávají, vím, že jsem jen krůček od toho, co fanouškům slibuju.