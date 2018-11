Thajsko v slzách, honosný pohřeb majitele Leicesteru: Tělo uložili do obří zlaté urny!

Obrovský buddhistický obřad s celosvětovým dopadem si vzala na starost thajská královská rodina. Ostatky Srivadtanaprapchy dorazily do země v pátek, tělo bylo uloženo do monstrózní zlaté urny, v níž bude vojáky střeženo 100 dní. Pak proběhne kremace, ale přesné datum zatím není stanoveno.

Podle blízkého přítele rodiny, který poskytl informace pro Daily Mail, nebylo tělo Vičaje tolik poškozeno, jako u dalších zesnulých. „Bylo mi řečeno, že svědci, kteří na místě nehody pomáhali, se ho snažili před žárem ochránit. Když jsem tělo viděl, bylo v relativně dobré kondici,“ svěřil se anglickým novinářům.

Po sobotním ligovém zápase v Cardiffu odletí na poslední rozloučení také tým Leicesteru. Za pár dní procestuje více než 20 tisíc kilometrů! „Byl to pro nás nejtěžší týden. Je hrozně důležité, abychom se zúčastnili. Jsme hodně těsně propojená skupina, jedna velká rodina a jedním z hlavních důvodů byl právě Vičaj. Nebyl to jen předseda, byl to doslova člen širší rodiny,“ pronesl střelec Jamie Vardy.

Během týdenního obřadu se thajskému miliardáři pokloní velká jména v čele s královskou rodinou nebo vládním místopředsedou Prawitem Wongsuwanem.