A kdo že to sedí za volantem nadupané káry mířící na plzeňský trénink? Davidova snoubenka Lenka Olbertová (34)! Je nejen rozkošná žena, ale i šikovná šoférka, takže se David nebojí. A to ani před dnešním zápasem Ligy mistrů v Plzni (21:00)!

„Takhle to chodí u nás doma. Jeden se veze, druhý maká,“ napsal ke snímku se svojí láskou v auťáku filuta »Limba«. Má to zkrátka pořešené a co si budeme povídat, na českých vozovkách je o něco bezpečněji...