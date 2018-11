Když hvězdy paří! Oslavy Fed Cupu se šampáněm, hruškovicí, tatarákem a StarDance

Všechno z nich spadlo. Stres, bolest kloubů i otravné bacily. „Dala jsem si hruškovici a můj stav se rozhodně nezhoršil,“ pomrkávala superstar týmu Petra Kvitová (28), kterou silné nachlazení do finále s Američankami vůbec nepustilo. „Rozjely jsme to tentokrát dost brzo a zhurta, už v šatně po zápase, tak jsme musely po příchodu do baru trošičku zbrzdit. Jenže já když oslavuju, tak naplno!“ smála se dračice Barbora Strýcová (32).

Hned po triumfu v O2 areně se na holky přivalilo tsunami šampaňského, v restauraci Katr na ně čekaly české speciality – martinská husa, tatarák, řízečky, tlačenka... Nadlábly se a v Tretter’s baru to pak rozjely. „Super oslava! Náramně jsem si to užila,“ přiznala finálová hrdinka Kateřina Siniaková (22), na kterou si ostatní tak trochu škodolibě brousily zuby. „Chtěly jsme Katku do toho našeho picího večera nějak víc zapojit, ale nedala se,“ napráskala Strýcová.

Holky měly u sebe své blízké – rodiče, přátele, miláčky. Právě Bářin vousáč Petr Matějček coby kuřácký závislák nejvíc trhal partu a v jednom kuse vypaloval na chodníku. Částečně tak přišel i o velkou StarDance, která se na parketu rozjela. „Jo, tancovaly jsme všechny i s kapitánem a docela držel krok,“ smála se Lucie Šafářová (31), zatímco Petr Pála (43) protestoval: „Holky skvěle zapařily a na parketu to fakt rozjely, já ale s nimi držel krok spíš na baru,“ chechtal se. Co se hrálo? Všehochuť. „Samozřejmě We Are The Champions a náš oblíbenej Parní stroj,“ řekla Kvitová.

Jako první odpadla Siniaková, která mizela na hotel po půlnoci, mejdan zavírala ve dvě ráno Strýcová. Tu přepadávala nostalgie, protože už s Fed Cupem oficiálně sekla. „Častokrát za ten večer jsem si uvědomila, že tady s těmi lidmi už nikdy slavit nebudu. Bylo to pro mne emotivní, ale slzy jsem tentokrát udržela,“ přiznala.

Ráno bylo v klidu, na tradiční slavnostní focení na Novotného lávce dorazily hráčky nepomačkané a samý úsměv. Znovu se pomazlily se stříbrným pohárem, který jim zase patří, a ujistily se, že to vše nebyl jen sen. „Jelikož jsem ráno cítila celé tělo, tak jsem věřila, že se mi to jen nezdálo,“ smála se nová kometa Siniaková. Tak zase za rok, posedmé?