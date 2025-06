Vacek po loňském naštvání ovládl mistrovství republiky. Po triumfu v časovce vyhrál i hromadný závod

Letos už se na to připravil o něco lépe, dopředu se domlouval na spolupráci i s dalšími českými závodníky z World Tour a Pro Tour týmů (dvě nejvyšší kategorie).

Na Slovensku, které letos šampionát hostilo, bylo připraveno 7 okruhů po 28 kilometrech, každý s převýšením 382 metrů, celková délka trasy byla 196 kilometrů. A vývoj závodu byl poměrně překvapivý. „Nečekal jsem, že se udělá skupina dvaceti lidí už v prvním kole,“ přiznal Vacek.

Asi 40 kilometrů do cíle už čítala čelní skupina pouze šest závodníků, z toho byli čtyři Češi (Vacek, Pavel Bittner, Matyáš Kopecký a Tomáš Přidal) a dva Slováci (Lukáš Kubiš a Martin Svrček). „Věděl jsem, že dost lidí je na limitu, takže jsem se snažil v kopcích jezdit rychleji, abych je ještě víc unavil,“ prozradil český závodník celku Lidl-Trek.

To se mu také podařilo a díky útoku Kubiše v posledním stoupání už 12 km do cíle byli vepředu pouze Slovák a Vacek. „V posledních dvou kolech jsme udělali závod s Kubišem, kde nás zbylo pět lidí, a v posledním kole už jen já s Kubišem. On pak dostal informaci, že posledních osm kilometrů nemá střídat. Nejsem si jistý proč, byl tam Matyáš Kopecký, asi chtěli, aby vyhrál český titul on, protože má bráchu v jejich týmu. Takže asi to hráli tímhle způsobem. Ale cítil jsem se dobře a dokázal jsem navyšovat náskok a vyhrát,“ líčil Vacek, který český titul získal podruhé.

Teď už se velmi těší na to, až mu jeho tým dodá nový dres vyvedený v české trikoloře a bude s ním moct nastoupit do závodů. „Jsem rád, že zase uvidíme český dres ve World Touru, na těch největších závodech. Určitě si to v dalším roce užiju a doufám, že dres budu moct ukázat ve velkém stylu,“ přeje si závodník, který i v týmových barvách zářil na letošním Giro d´Italia. Teď bude vozit trikot českého šampiona jak v silničních závodech, tak i v časovce.