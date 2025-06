Další posila Artisu! Vykupuje mladého záložníka z Itálie, kluby jsou domluvené

Už jen formality dělí Artis Brno od získání deváté letní posily. Do ambiciózního druholigového týmu míří záložník Daniel Samek (21) z italského Lecce. Odchovanec Slavie působil na jaře na hostování v Hradci Králové, kde odehrál 18 zápasů. Zatímco Východočeši na jeho transfer nebyli ochotni vytáhnout balík peněz, Artis do nákladné akce šel. Podle informací webu iSport by měl být přestup oznámen zkraje týdne poté, co hráč absolvuje lékařskou prohlídku.