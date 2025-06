McLaren bral čtvrtý double v sezoně, Verstappen brzy skončil. V hledišti i Schick s Hložkem

Dominance McLarenu pokračuje! Britská stáj oslavila při Velké ceně Rakouska čtvrtý letošní double a v Poháru konstruktérů vládne už o 207 bodů. Z pilotů v oranžovém mundúru byl tentokrát spokojenější Lando Norris, jenž těsně předčil týmového parťáka Oscara Piastriho. „Hodně těžký závod, bojovali jsme až do konce. Bylo to ošemetné, horké a únavné, ale zvládli jsme to. Pro tým je to perfektní výsledek,“ radoval se vítěz.

Přesně před dvěma týdny byste úsměvy v McLarenu hledali marně. V kanadském závodě chtěl Lando Norris sebrat Oscaru Piastrimu čtvrté místo, jenže při nepřipraveném manévru stájového kolegu líznul, otřel se o zeď a závod nakonec nedokončil. Nespokojený šéf stáje Andrea Stella pak hromoval: „Takhle tedy ne!“

Faktem zůstává, že o letošní jezdecký titul už prakticky bojují jen piloti McLarenu. Piastri s Norrisem působí navenek jako prima parťáci, za oponou však jejich rivalita stoupá. Co naplat, ve formuli 1 to snad jinak být ani nemůže.

Po montrealském faux pas fanouškům britské stáje najednou zatrnulo i v Rakousku. Třeba už v 11. kole, kdy Piastri na vítěze sobotní kvalifikace poprvé zaútočil. „Musím říct, že jsme měli skvělý souboj. Byla tam spousta zábavy, ale i stresu. Snad to byl zážitek pro všechny,“ usmál se Norris.

Bláznivé minuty usekli až týmoví inženýři, kteří ve 21. kole raději povolali Norrise do boxu. Dřívější pit stop mu pomohl, během pár kol získal na Piastriho zhruba pět sekund. „Jakmile jsem po své první zastávce trošku poodstoupil, bylo těžké se vrátit zpátky. Pár věcí si musíme projít, abychom zjistili, jestli a co jsme mohli udělat lépe,“ komentoval Piastri.

Další zajímavé chvíle si McLareny nechaly na závěr. Piastri se postupně blížil, byť jej na rovince málem srazil Franco Colapinto, který jel o kolo pozadu.

Wow, Franco Colapinto just forgot that Piastri was there and ran him off the road. The hold-up might be the end of Oscar's hopes to catch Lando.#F1 | #AustrianGPpic.twitter.com/Ip0mIMA220 — Ryan Erik King (@RyanErikKing) June 29, 2025

K napínavému závěrečnému souboji ale přece jen nedošlo, Norris o 2,7 sekundy zvítězil a Piastriho náskok v čele šampionátu snížil na 15 bodů.

„Myslím si, že to byl od nás dobrý závod i tím, že jsme mezi sebou bojovali o vítězství. Bylo to těsné, ale zas ne tak moc. To, jak jsme mezi sebou bojovali, bylo působivé,“ pokývl Piastri.

V závěsu za McLarenem zůstalo Ferrari. Charles Leclerc bral třetí místo, Lewis Hamilton čtvrté. „McLaren byl až moc rychlý, takže dojet na třetím místě bylo asi to nejlepší, co jsme mohli udělat. Odvedli jsme maximum, jen jsme prostě neměli dostatečné tempo,“ líčil Leclerc, jenž na premiérové vítězství v sezoně zatím čeká. „Dám do toho všechno, abych se třeba už příště vrátil na nejvyšší stupínek. Je to naše priorita, celý tým si to zaslouží.“

Domácí Grand Prix se naopak vůbec nepovedla Red Bullu, jehož sesterskou stáj Racing Bulls navštívili před závodem i čeští fotbaloví reprezentanti Adam Hložek s Patrikem Schickem. Jen tak pro zajímavost, v hledišti nechyběl ani Jürgen Klopp, současný globální šéf fotbalu v Red Bullu.

Hrozivé odpoledne „rudých býků“ odstartovalo už v úvodním kole, kdy Maxe Verstappena sestřelil mladík Kimi Antonelli. Nedařilo se ani Júkimu Cunodovi, který dojel poslední. Rakouský tým tak po více než třech letech nezapsal ani bod.