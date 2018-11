Božské tělo a... Ester Berdychové je v Česku zima, provokativně volá po létě

Role modelky jí naprosto sedí. Co fotka, to unikát. Jednou se předvede v průsvitné košilce, jindy zvědavé fanoušky dráždí zaříznutými bikinami. Ale kdo jiný, než fantasticky vypadající brunetka s neokoukatelnými křivkami, si tohle může dovolit?!

„Také me back,“ prosí Ester v angličtině slunce, aby se vrátilo do Česka. Přichází zima spojená s kožichy, kozačkami, které zakryjí její dokonalé tělo, což očividně sama těžko rozdýchává.

Ale nemá cenu to vidět tak černě. Milovaný Tomáš se vrací po dlouhé pauze do tréninku (Berdych odpočíval od konce července kvůli potížím se zády), tak Ester jistě dostane spoustu prostoru, aby se jela někam prohřát. Otázka je, jestli ji to bez svého miláčka bude bavit…