Čtrnáctiletá senzace! Stolní tenista Bělík místo písemky šokoval v Lize mistrů

Šprtal se na písemku z chemie. Šimon Bělík, čtrnáctiletý stolní tenista TTC Ostrava 2016, musel narychlo měnit plány. „Volal mi pan Korbel, že budu hrát Ligu mistrů, protože Ondra (Bajger) se smolně zranil,“ líčí bronzový z letošního mistrovství Evropy kadetů. „V první chvíli jsem se zhrozil, že to je strašné! Přijede Düsseldorf, pingpongový Real Madrid! Bude vyprodáno... Ale pak jsem si řekl, že to je dobrá příležitost ukázat, co ve mně je.“ Ukázal se parádně. Bělík senzačně porazil Egypťana Omara Assara, 53. hráče světového žebříčku 3:1!