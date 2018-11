Hororová nehoda! Němka při 276 km/h vyletěla z trati, zranila další lidi

Federace FIA po několika minutách všeobecného zděšení zahnala nejhorší obavy a oznámila, že jezdkyně byla po nehodě při vědomí a komunikovala. Po převozu do nemocnice lékaři zjistili blíže nespecifikovanou frakturu páteře, která by ale podle vyjádření otce zraněné závodnice pro německá média neměla nijak ovlivnit hybnost.

Samotná jezdkyně už dokonce z nemocnice vzkázala, že je v pořádku, v pondělí se ale podrobí operaci. "Chci dát všem na vědomí, že jsem OK," uvedla na sociálních sítích.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.