Další úspěšný učeň. Lendl dal před finále Zverevovi užitečnou radu

Během nedělního večera se v londýnské O2 areně dočkal toho největšího úspěchu ve své dosavadní kariéře. Zatím stále velmi krátké. Alexander Zverev se stal šampionem šampionů. V jednadvaceti letech ovládl Turnaj mistrů. Porazil Rogera Federera a nakonec i hegemona druhé poloviny letošní sezony Novaka Djokoviče. „Mohl bys vyhrát každý zápas, který bys chtěl, takže si velice vážím toho, že si mi dovolil ve finále zvítězit,“ culil se Zverev směrem k srbskému bojovníkovi po přesvědčivém vítězství 6:4 a 6:3.

Sám ale uvnitř sebe dobře ví, že se jednalo především o jeho fenomenální výkon. Ten přinesl veleprestižní triumf.

Když byla Zverevovi po vítězství do rukou předána láhev velkého šampusu, dokázal zareagovat znovu bezprostředně. „Ještě jsem s děkováním neskončil, ale děkuji za láhev. Nechtěl jsem se opít, ale možná to zkusím,“ rozesmál celou halu pohledem na šampaňské.

Londýnská jízda se zlatou tečkou je plná paradoxů.

Věk má Němec stále na to, aby opanoval spíše o týden dříve akci s názvem ATP Next Gen ATP Finals, která se dá považovat za Turnaj mistrů pro mladé naděje. Byť v britské metropoli absentovali vinou zranění Rafael Nadal či Juan Martin Del Potro, stále jde o ohromné sousto, se kterým se Zverev popasoval na výbornou.

Pokud by sezona končila před Turnajem mistrů, sám Zverev by za vydařenější označil spíše asi tu loňskou. Letošní čtyři tituly v porovnání s pěti kousky z minulého roku rozhodně nejsou velké zklamání, avšak přece jen se čekalo, že například na grandslamech ukáže ještě něco víc.

To „víc“ se dostavilo na poslední chvíli a skutečně stálo za to. Před finále se nicméně Zverev musel v hlavě srovnávat s náročnou kulisou. Rogera Federera v semfinále vyřadil, ovšem jeho postup doprovázelo bučení příznivců soupeře. Příčinou této nevole bylo Zverevovo přerušení hry poté, co jeden podavač upustil během výměny v tiebreaku druhé sady míček na zem. Němec se zachoval správně podle pravidel, ovšem bylo vidět, že z tohoto okamžiku byl poměrně smutný.

Na konci všeho je neskonalá radost. A tu si mohl užívat i Ivan Lendl, Zverevův trenér. I když užívat... Sám z boxu sledoval korunování svého svěřence s typicky kamennou tváří. Radost a pýcha zůstala v nitru.

Je to právě bývalá tenisová star, jež výraznou měrou nasměrovala německého hráče za životním úspěchem. Po zmíněném incidentu s Federerovými fanoušky „Sašu“ správně nastartovala. „Jako tenisoví hráči si věci jako bučení bereme osobně,“ měl jasno Zverev. „Podívej se, není to nic osobního. Jsou to Rogerovo fanoušci, on si zaslouží mít nejvíce příznivců. Jdi na kurt a užij si to,“ sypal Lendl do hlavy rodáka z Hamburku. Evidentně to fungovalo.

Alexander Zverev se stal nejmladším vítězem Turnaje mistrů od roku 2008, kdy závěrečnou akci sezóny vyhrál jeho finálový soupeř Novak Djokovič.







9 zobrazit galerii

Zverevův vděk směrem k Lendlovi byl zcela patrný. „Díky, že si se ke mně připojil. Funguje nám to dobře, tak doufám, že to takto bude pokračovat,“ usmíval se Zverev. „Překvapilo mě, jak je sympatický. To jsem nevěděl. Je vřelý a srdečný. Své blízké miluje a udělal by pro ně všechno. Obdivuji to a rád bych se choval stejně," dodal o chvíli později na Lendlovu adresu.

Hráči, kteří dokázali vyhrát Turnaj mistrů už v 21 letech Ivan Lendl (1981)

Boris Becker (1988)

Novak Djokovič (2008)

Alexander Zverev (2018)

Vzájemná spolupráce trvá od US Open. Před startem Turnaje mistrů byl Zverev dotázán na to, kdy se „Lendl efekt“ naplno dostaví. „Nejde to hned, ale doufejme, že na začátku dalšího roku,“ odvětil sám tenista, ale hned v zápětí dodal: „Uvidíme tento týden.“ A celý svět viděl.

To, že se Lendlův vliv nedostavil bezprostředně, je pochopitelné. Někdejší vynikající hráč si na podzim přivodil zranění zápěstí, a tak se Zverevem tolik necestoval. „To ten jeho golf. Hraje ho přespříliš,“ tvrdil s nadsázkou během podzimu Němec.

Vše si postupem času sedlo a vavřín z Turnaje mistrů nese Lendlův rukopis. Muž, který v minulosti dovedl Andyho Murrayho ke třem grandslamovým titulům, pomohl více než dost. Třeba tím, jak rozebral neúspěšný zápas, který sehrál Zverev s Djokovičem v týdnu. „Řekl mi, že několik věcí musím udělat jinak. Ve finále jsem byl více agresivní a zahrával míčky dříve. To byly ty věci, které mi připomínal,“ upřesnil nejmladší hráč, který za poslední dekádu ATP Finals ovládl.

Při děkovné řeči ale vedle Lendla neoopomenul Zverev zmínit také svého otce. „Do začátku roku nepřestane brečet, ale to je v pohodě,“ smál se.

Jednu velkou metu si ve své kariéře může nyní odškrtnout. Následně je na seznamu trofej z jednoho z turnajů velké čtyřky.

Před finálovým zápasem zveřejnila ATP na svých stránkách sedm let staré video, na němž trénuje čtrnáctiletý Zverev se svým starším bratrem Mishou, který to už v žebříčku dotáhl až na 25. místo. „Vždy když jdeme na kurt, tak je soutěživý. Už teď je schopný mě někdy porazit. Předstírám, že mě to štve, ale jsem pyšný a šťastný,“ říkal v příspěvku jednatřicetiletý sourozenec.

Hrdost směrem k mladšímu bratrovi teď dost pravděpodobně nabírá úplně jiných rozměrů.