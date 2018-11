Když NFL mrazí v zádech. Hráče vyděsila zlomenina nohy po 33 letech

Vypadalo to, jako běžný zákrok. Kareem Jackson z Texans úspěšně složil k zemi rozehrávajícího Alexe Smithe, jak má v popisu práce, a slavil podařený sack. Jenže úsměv na tváři mu nevydržel dlouho.

Domácí veterán se svíjel v bolestech. Jeho noha se při pádu otočila a neustála tlak. Výsledkem byla zlomenina lýtkové i holenní kosti. Jakmile si toho hráči Texans všimli, přišli domácího quarterbacka osobně podpořit.

„Pro něj i pro mnoho lidí to bylo velmi zdrcující,“ hlesl po prohře 21:23 kouč Redskins Jay Gruden. „Alex je skvělý chlap, dříč a jeden z našich klíčových hráčů,“ dodal.

Zranění vyvolalo vlnu ohlasů nejen tím, jak děsivě vypadalo, ale tím, že se stalo na den přesně po 33 letech, kdy se podobně zranil Joe Theismann, rovněž quarterback Redskins. Tomu v roce 1985 vážně zranění ukončilo kariéru.

„Viděl jsem už spoustu pádů, ale když jsem viděl Alexovu nohu, musel jsem se otočit. Vzbudilo to ve mně negativní myšlenky. Na tenhle den nikdy nezapomenu,“ řekl 69letý vítěz Super Bowlu z roku 1983, který shodou náhod nedělní utkání osobně navštívil.

VIDEO: Srovnání zranění Smithe a Theismanna před 33 lety

VIDEO: Comparison between #AlexSmith and Joe Theismann leg injuries.



Smith's injury happens 33 years to the day of Theismann's. pic.twitter.com/OZ4jIMydPG