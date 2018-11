Jak je na tom opravdu Schumacher? Arcibiskup byl u jeho postele a promluvil

Ačkoliv osobní sekretář bývalého papeže Benedikta XVI. vyrazil za Schumacherem už před dvěma lety, až nyní o svých dojmech promluvil. Jak na tom německá sportovní superstar je? „Cítí, že ho milují lidé, kteří jsou kolem něj a také ho chrání před příliš zvědavou veřejností. Díky bohu,“ uvedl arcibiskup Gänswein pro německý deník Bild.

Popsal také, jak jeho společné chvíle se Schumacherem probíhaly. „Seděl jsem naproti němu, chytil ho za obě ruce a podíval se na něj. Jeho obličej je trochu plnější, vypadá ale stále jako typický Michael Schumacher, jak jsme ho znali,“ prohlásil. „Často se za něj a jeho rodinu modlím,“ prohlásil.

Další detaily už neuváděl. Podle informací médií Schumacher dostává péči od patnáctičlenného personálu, kterou tvoří lékaři a sestry, ve své luxusní residenci ve Švýcarsku. Náklady na ni činí podle odhadů 3,4 milionu korun týdně.

Nedá se čekat, že by z oficiálních zdrojů zazněly další detaily ohledně Schumacherova stavu. Jeho manažerka Sabine Kehmová už dříve řekla, že Schumacherovým snem už v dobách před zraněním bylo zůstat mimo pozornost veřejnosti. „Jednou mi pověděl, že mu nemusím další rok volat, protože chce zmizet. Myslím, že to byl jeho sen to jednou takhle udělat. Kvůli tomuto přání ho chci chránit a nenechat o něm nic uniknout,“ vysvětlila.